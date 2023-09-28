Бананы, масло и куры снова подорожали в Волгоградской области





В Волгоградской области вновь подорожали популярные продукты питания. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, на минувшей неделе выросло в цене мясо: говядина – на 0,1% (475,96 рубля за кг), свинина – на 1,88% (328,87 рубля), баранина – на 1,44% (586,74 рубля). На 0,42% подорожали и куры – теперь они стоят 201,58 рубля за кг. Планку в 200 рублей цена на этот продукт преодолела еще на позапрошлой неделе.

В Волгоградской области вновь подорожали популярные продукты питания. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, на минувшей неделе выросло в цене мясо: говядина – на 0,1% (475,96 рубля за кг), свинина – на 1,88% (328,87 рубля), баранина – на 1,44% (586,74 рубля). На 0,42% подорожали и куры – теперь они стоят 201,58 рубля за кг. Планку в 200 рублей цена на этот продукт преодолела еще на позапрошлой неделе. Всего за год, напомним, куры прибавили в цене более 30%.

Зафиксирован рост цен также на подсолнечное масло – на 3,22% (116,25 рубля за литр), яйца – на 2,9% (71,09 рубля за десяток), рис – на 3,07% (93,15 рубля).Продолжилось подорожание бананов – за неделю на 10,06%. Средняя цена килограмма экзотических фруктов теперь составляет почти 120 рублей. Свежие помидоры подорожали на 15,06% - до 87 рублей, свежие огурцы – на 8,53% (до 80 рублей). В то же время почти все другие группы овощей подешевели. Заметнее всего – капуста. Цены на нее снизились за неделю на 6% (до 28,38 рубля за кг).