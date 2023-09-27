



Жители Волгоградской области с недоумением наблюдают за ростом цен на курятину. Как рассказали V102.RU волгоградцы, ценники на этом продукте питания меняются в сторону увеличения едва ли не через каждые несколько дней.

Жители Волгоградской области с недоумением наблюдают за ростом цен на курятину. Как рассказали V102.RU волгоградцы, ценники на этом продукте питания меняются в сторону увеличения едва ли не через каждые несколько дней.

– Подорожали импортные кормовые добавки, вакцины и упаковка. Возросли затраты на обслуживание иностранного оборудования. Помимо этого, предприятия отмечали нехватку рабочей силы. Все это привело к ускорению годового роста цен на яйца, куриное мясо и свинину, а также изделия из них – вареную колбасу, сосиски и сардельки, – комментировали аналитики. – Подорожали импортные кормовые добавки, вакцины и упаковка. Возросли затраты на обслуживание иностранного оборудования. Помимо этого, предприятия отмечали нехватку рабочей силы. Все это привело к ускорению годового роста цен на яйца, куриное мясо и свинину, а также изделия из них – вареную колбасу, сосиски и сардельки, – комментировали аналитики.

Фото Павла Мирошкина/V102.RU

– Что происходит? – спрашивают жители. – Курятина всегда выручала людей с невысокими доходами. А теперь и она станет недоступной. И почему она постоянно дорожает? Может, у нас инфляция на самом деле гораздо выше, чем официальная?Напомним, V102.RU сообщало о заметном подорожании кур в последние недели. По свежим данным Волгоградстата, средняя стоимость курятины составляет уже 200 рублей за килограмм. В январе этого года она стоила 150 рублей. То есть за 9 месяцев рост составил 50 рублей или более 30%. При этом, по наблюдениям волгоградцев, найти кур в магазине за 200 рублей надо еще постараться. Во многих супермаркетах они уже гораздо дороже.Ранее в волгоградском отделении Банка России объясняли рост цен на продукцию животноводства ослаблением рубля и ростом издержек производителей и переработчиков.