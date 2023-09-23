Собственника «Россия» обязали ликвидировать токсичную свалку под Волгоградом

В Волгоградской области территориальное управление Росимущества обязали ликвидировать огромную свалку ртутных ламп, медицинских и строительных отходов в Городищенском районе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на решение арбитражного суда региона, зачистить расположенный в Орловском сельском поселении участок площадью 500 000 кв. м. от несанкционированных отходов ведомство должно в течение трех месяцев со дня вступления судебного решения в силу.

Судебное разбирательство инициировала администрация Городищенского района. В качестве третьих лиц были заявлены прокуратура региона, управления Россельхознадзора и Росприроднадзора.

Как выяснилось в суде, собственником захламленного земельного участка с кадастровым номером 34:03:120003:8 является Россия, т.е. участок находится в ведении территориального управления Росимущества.

В сведениях об основных характеристиках объекта недвижимости указано, что заваленная мусором территория относится к землям сельскохозяйственного назначения, где разрешено ведение подсобного хозяйства. Указанный земельный участок полигоном ТБО не является.

Между тем, на этой земле обнаружены залежи строительного мусора, который образовался от сноса и разборки зданий, ртутные лампы, лом кирпича, стеклянная тара и отходы изделий из термопластика.

На суде было озвучено, что в администрацию Городищенского района ранее поступило письмо от ТУ Росимущества в Волгоградской области о том, что «несмотря на то, что ТУ является публичным собственником участка, фактическое использование им не осуществляется, что исключает право собственности на отходы...». Однако с такой позицией суд не согласился.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»