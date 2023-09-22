



Жители Волгоградской области продолжают становиться жертвами мошенников, которые, по информации правоохранительных органов, теперь не только донимают телефонными звонками, но и осваивают популярные мессенджеры. В сентябре, сообщает ИА «Высота 102», в регионе все чаще стали фиксировать случаи, когда аферисты разводят волгоградцев на миллионы, используя WhatsApp.

Так, к примеру, 19 сентября 240 тысяч рублей перевел мошенникам дворник одного из детских садов Волгограда. Обращаясь за помощью, мужчина рассказал о том, что неизвестный в переписке в WhatsApp представился ему сотрудником правоохранительных органов и сообщил о необходимости срочно отменить несанкционированное оформление кредита и перевода денег на «безопасный счет». Выполняя поручения «правоохранителя», дворник взял деньги в кредит и перевел их через банкомат в сетевом магазине на указанный счет.

Еще об одном случае развода через WhatsApp сообщила медсестра из Фролово. Женщина откликнулась на предложение неизвестных о дополнительном заработке по бронированию отелей и лишилась больше полумиллиона рублей. Это были личные накопления женщины.

В третьем случае через WhatsApp со слесарем из Волгоградской области связался якобы представитель одного из крупных банков. Мужчина, потерявший 150 тысяч рублей, обратился к правоохранителям накануне, однако, с его слов, перевод сделал еще в июле. До сих пор потерпевший не понимал, что стал жертвой аферистов.

Однако самые крупные суммы жители Волгоградской области продолжают переводить мошенникам после затяжных переговоров по телефону. Чаще всего неизвестные, атакуя волгоградцев звонками, представляются сотрудниками Центрального банка и стращают покушением неизвестных на счета своих жертв. Самая распространенная схема – преступники сообщают о необходимости отмены несанкционированного списания денежных средств и перевода их на «безопасный счет».

Под таким предлогом н минувшей неделе обманули завкафедрой одного из колледжей в Волгограде. Мужчина взял в кредит 145 тысяч рублей и перевел их на указанный счет.

Аналогичным образом, но гораздо большую сумму – 2 500 000 рублей (личные сбережения и кредитные деньги) – отправил преступникам сотрудник ЦРБ Клетского района. Всего за сутки мужчина совершил шесть переводов аферистам, посещая при этом каждый раз отделения разных банков.

Инженер Камышинского опытного завода взял в кредит 225 000 рублей и также перевел их на «безопасный счет». А вот сотруднице одного из госучреждений в Волгограде звонившие, предлагая обезопасить деньги, представлялись не только специалистами Центробанка, но сотрудниками ФСБ. Одномоментно женщина перевела на неизвестный счет 430 000 рублей личных сбережений.