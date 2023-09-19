В Волгоградской областном суде сегодня, 19 сентября, готовятся огласить приговор по уголовному делу об убийстве таксистом Александром Журавко беременной пассажирки. Как сообщает из зала заседаний корреспондент ИА «Высота 102», к этому часу подсудимый уже выступил с последним словом.

– Сильно похудевший за время следствия Журавко попросил прощения у родственников убитой Ирины Богатыревой, – сообщает корреспондент информагентства Антон Ольховатский. Вся речь Журавко заняла чуть более полминуты.

– На сколько это возможно, я прошу прощения у родных и близких потерпевшей за содеянное мной, – сказал Журавко, взглянув на родных убитой, после чего обратился к суду. – Полностью доверяю защиту моему защитнику, также полностью поддерживаю его позицию. Готов понести справедливое наказание. У меня все.

Как уточняет корреспондент «Высоты 102», после последнего слова подсудимого суд удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора запланировано на 16.00.

Добавим, что прокуратура требует в качестве максимального наказания для Журавко 12 лет колонии строго режима.

Убийство 35-летней беременной волгоградки Журавко, по данным следствия, совершил 15 октября 2022 года. Подобрав женщину во дворе жилого дома № 61 по улице Ополченской, таксист начал поездку. Однако в пути между ним и пассажиркой возникла ссора. В результате подсудимый на саратовской трассе избил, а затем задушил свою жертву. После этого, согласно материалам дела, Журавко снял с Богатыревой золотые украшения.

Житель Волгограда обвиняется по двум статья Уголовного кодекса РФ: по ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство и ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба гражданину.