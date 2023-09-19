Расследования

В Волгограде таксист-убийца Журавко попросил прощения у родных своей жертвы

Расследования 19.09.2023 14:39
0
19.09.2023 14:39


В Волгоградской областном суде сегодня, 19 сентября, готовятся огласить приговор по уголовному делу об убийстве таксистом Александром Журавко беременной пассажирки. Как сообщает из зала заседаний корреспондент ИА «Высота 102», к этому часу подсудимый уже выступил с последним словом. 

Сильно похудевший за время следствия Журавко попросил прощения у родственников убитой Ирины Богатыревой, – сообщает корреспондент информагентства Антон Ольховатский. Вся речь Журавко заняла чуть более полминуты. 

На сколько это возможно, я прошу прощения у родных и близких потерпевшей за содеянное мной, – сказал Журавко, взглянув на родных убитой, после чего обратился к суду. – Полностью доверяю защиту моему защитнику, также полностью поддерживаю его позицию. Готов понести справедливое наказание. У меня все. 

Как уточняет корреспондент «Высоты 102», после последнего слова подсудимого суд удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора запланировано на 16.00. 

Добавим, что прокуратура требует в качестве максимального наказания для Журавко 12 лет колонии строго режима. 

Убийство 35-летней беременной волгоградки Журавко, по данным следствия, совершил 15 октября 2022 года. Подобрав женщину во дворе жилого дома № 61 по улице Ополченской, таксист начал поездку. Однако в пути между ним и пассажиркой возникла ссора. В результате подсудимый на саратовской трассе избил, а затем задушил  свою жертву. После этого, согласно материалам дела, Журавко снял с Богатыревой золотые украшения. 

Житель Волгограда обвиняется по двум статья Уголовного кодекса РФ: по ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство и ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба гражданину. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
19.09.2023 16:09
Расследования 19.09.2023 16:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.09.2023 12:21
Расследования 19.09.2023 12:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.09.2023 11:18
Расследования 19.09.2023 11:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.09.2023 19:11
Расследования 18.09.2023 19:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.09.2023 15:13
Расследования 18.09.2023 15:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.09.2023 12:44
Расследования 18.09.2023 12:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.09.2023 10:53
Расследования 18.09.2023 10:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.09.2023 22:53
Расследования 15.09.2023 22:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.09.2023 20:45
Расследования 15.09.2023 20:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.09.2023 19:44
Расследования 15.09.2023 19:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.09.2023 18:31
Расследования 15.09.2023 18:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.09.2023 12:24
Расследования 15.09.2023 12:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.09.2023 19:17
Расследования 14.09.2023 19:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.09.2023 14:25
Расследования 14.09.2023 14:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.09.2023 16:36
Расследования 13.09.2023 16:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:51
Госдума приняла закон о новой памятной дате 30 сентябряСмотреть фотографии
16:23
Tele2 представила жизнь малого бизнеса в стиле вселенной «Безумного Макса»Смотреть фотографии
16:17
В Волгограде судят экс-полицейского за взятку от пьяного водителяСмотреть фотографии
16:09
В Волгограде таксист-душитель за убийство беременной получил 11 лет колонииСмотреть фотографииCмотреть видео
15:47
ЦБ: инфляция в Волгоградской области разогналась до 5,29%Смотреть фотографии
15:47
«Росгосстрах» запустил акцию «Щедрая пора» с выгодой до 25% при страховании жильяСмотреть фотографии
15:12
Волгоградские волейболистки взяли бронзу на Кубке РоссииСмотреть фотографии
14:39
В Волгограде таксист-убийца Журавко попросил прощения у родных своей жертвыСмотреть фотографии
14:09
Медсестра под Волгоградом «проспонсировала» преступников на 3,3 млн рублейСмотреть фотографии
13:44
Депутаты выберут нового председателя гордумы Волгограда 28 сентябряСмотреть фотографии
13:13
«Они уже умерли?»: волгоградцы возмутились замотанными в черные мешки валидаторами в автобусахСмотреть фотографии
12:21
Под Волгоградом 27-летней участнице аферы с землей грозит до 6 лет колонииСмотреть фотографии
12:12
В Волгограде 114 школ, больниц и вузов оборудуют системой тревожного оповещенияСмотреть фотографии
12:11
Банк Уралсиб открыл Центр малого бизнеса в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:58
Концессии в Волгограде приросли новым руководителемСмотреть фотографии
11:37
Мэрия Волгограда покупает 760 квартир для переселенцев из трущобСмотреть фотографии
11:19
Соединение фронтов реконструируют 23 сентября в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:18
Судьбу задушившего беременную пассажирку таксиста решат в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:14
Под Волгоградом отвергнутый любовник изуродовал лицо сопернику монтировкойСмотреть фотографии
10:34
В СК объяснили массовое исчезновение электросамокатов с улиц ВолгоградаСмотреть фотографии
10:21
Энергетики заплатили за массовую гибель животных под ЛЭП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:16
Строители трассы под Волгоградом отремонтируют больницу Фишера за 1 миллиардСмотреть фотографии
09:36
Мощи Георгия Победоносца привезут в Волгоград на молебен о победеСмотреть фотографии
09:24
Чиновники Фролово после внимания СМИ и СКР придумали отписку о тлеющей свалкеСмотреть фотографии
09:09
В Волгограде схему обращения с отходами вынесли на общественные обсужденияСмотреть фотографии
08:21
Волгоградская теннисистка осталась без чемпионского титула в ПортугалииСмотреть фотографии
08:02
В Волгоградской области увеличили прожиточный минимум до 13118 рублейСмотреть фотографии
22:10
Под Волгоградом временно закроют железнодорожный переездСмотреть фотографии
21:48
Все добровольно: Путин подписал указ о «цифровом паспорте»Смотреть фотографии
21:07
Волгоградских школьников к юбилею ЦИК ждут выборы в сказочной странеСмотреть фотографии
 