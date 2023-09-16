Происшествия

На юге Волгограда иномарка столкнулась с двумя грузовиками

Происшествия 16.09.2023 12:06
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16.09.2023 12:06


Две женщины пострадали накануне в ДТП в Красноармейском районе  Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, около восьми часов утра 15 сентября Nissan Almera на улице 40 лет ВЛКСМ при перестроении врезался с двигающимся в попутном направлении МАЗом. После чего иномарка столкнулась с краном.
46-летняя водитель легкового автомобиля и 39-летняя пассажирка госпитализированы с травмами.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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