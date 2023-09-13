Волгоградец погиб под обвалившейся частью трубоукладчика. Под суд идет его друг





В Городищенском районе Волгоградской области перед судом готовится предстать 61-летний машинист трубоукладчика, по вине которого в сентябре прошлого года погиб 47-летний мужчина. Следователи пришли к выводу, что обвиняемый некачественно выполнил работу, в результате чего часть многотонной машины упала на его товарища.

По информации прокуратуры Волгоградской области, трагедия разыгралась в Городищенском районе 6 сентября 2022 года рано утром в Городишенском районе, где велись работы по устройству подводного перехода магистрального газопровода через реку Грачи.

– Выполняя сборку конструкций трубоукладчика, машинист не обеспечил надежного резьбового соединения, создаваемого затяжкой болтов в креплениях, при самостоятельной сборке трубоукладчика. На следующий день примерно в 08:00 изолировщик проходил мимо смонтированной обвиняемым конструкции, которая в этот момент обрушилась. В результате 47-летний мужчина скончался на месте происшествия, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина. Она также пояснила, что на погибшего обвалилась часть подъемного механизма.

Обвиняемый и погибший, как стало известно редакции «Высота 102», были друзьями. В отношении машиниста было возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. На стадии расследования он возместил родным товарища в качестве морального вреда 500 тыс. рублей и от вины своей не отказался.

Уголовное дело рассмотрит по существу Городищенский районный суд Волгоградской области. За смерть друга машинисту грозит до 5 лет колонии.