Борьба с коррупцией

В Волгограде государственную физакадемию уличили в махинациях с миллионами нацпроекта

Борьба с коррупцией 13.09.2023 09:58
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13.09.2023 09:58


В Волгоградской академии физической культуры вскрыли факты злоупотреблений и нецелевого расходования средств нацпроекта на сумму свыше 25 миллионов рублей, передает V102.RU. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ - ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями), п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере). Причастных к совершению указанных преступлений установят в ходе предварительного следствия.
На данный момент установлено, что в 2021-2022 годах ВГАФК получила более 55 миллионов рублей в рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография». В академии физической культуры должны были на эти средства заниматься дополнительной профессиональной переподготовкой, но фактически процесс обучения носил фиктивный характер.
Сотрудники прокуратуры установили, что бюджетные средства в размере более 25 миллионов рублей были потрачены на иные цели, не связанные с реализацией нацпроекта.
Ранее, напомним, в ВГАФК было пресечено хищение бюджетных средств стипендиального фонда и нерациональное использование выделенной квоты бюджетных мест. Однако ректор физакадемии не согласился с такой трактовкой, объяснив случившееся технической ошибкой.
Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

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