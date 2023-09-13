



В Волгоградской академии физической культуры вскрыли факты злоупотреблений и нецелевого расходования средств нацпроекта на сумму свыше 25 миллионов рублей, передает V102.RU. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ - ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями), п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере). Причастных к совершению указанных преступлений установят в ходе предварительного следствия.

На данный момент установлено, что в 2021-2022 годах ВГАФК получила более 55 миллионов рублей в рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография». В академии физической культуры должны были на эти средства заниматься дополнительной профессиональной переподготовкой, но фактически процесс обучения носил фиктивный характер.

Сотрудники прокуратуры установили, что бюджетные средства в размере более 25 миллионов рублей были потрачены на иные цели, не связанные с реализацией нацпроекта.

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»