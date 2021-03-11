



В Волгограде пресечено хищение бюджетных средств стипендиального фонда и нерациональное использование выделенной квоты бюджетных мест в ФГБОУ ВО ВГАФК. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, нарушения были выявлены при проверке деятельности Волгоградской академии физической культуры.

Установлено, что в рамках приемной кампании 2020 года по итогам проведения вступительных экзаменов двумя успешно прошедшими испытания студентами в академию были поданы заявления на отзыв ранее поданных заявок на зачисление ввиду их поступления в другие вузы. Однако ответственным секретарем приемной комиссии высшего учебного заведения заявления были оставлены без рассмотрения и своевременно не зарегистрированы. Вопрос об отчислении студентов инициировали лишь спустя несколько месяцев после написания студентами по просьбе должностных лиц вуза повторных заявлений. При этом указанным студентам академией начислялась и выплачивалась стипендия, а также материальная помощь.

Бездействие должностных лиц академии явилось причиной не только неправомерного расходования средств стипендиального фонда, но и нерационального использование выделенной квоты бюджетных мест, считают в прокуратуре. До настоящего времени данные бюджетные места вакантны.

Более того, в рамках проведенной надзорной проверки выявлены факты неправомерного начисления и присвоения бюджетных средств, выделенных в 2020 году в качестве субсидий на выплату студентам стипендии и материальной помощи. Согласно платежным ведомостям за период с сентября по декабрь 2020 года 21 студенту якобы была начислена и выдана через кассу образовательного учреждения материальная помощь.

Однако фактически студенты денежные средства не получали, а некоторые в дни выдачи материальной помощи и вовсе находились за пределами региона. При этом в ведомостях стояли подписи, которые им не принадлежали.

По результатам надзорной проверки прокуратурой Центрального района Волгограда в адрес руководства ФГБОУ ВО ВГАФК внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Указанные и иные нарушения также явились основанием для направления материалов проверки прокуратуры Центрального района Волгограда в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц образовательного учреждения по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение вверенных денежных средств с использованием своего служебного положения). Расследованием выявленных нарушений занималось главное следственное управление ГУ МВД по Волгоградской области.



