Общество 11.03.2021 12:40
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11.03.2021 12:40
Ректор Волгоградской государственной физакадемии прокомментировал официальное сообщение прокуратуры о пресечении хищения бюджетных средств в вузе. Как заявил ИА «Высота 102» руководитель образовательного учреждения Виктор Якимович, в части неправомерного расходования средств стипендиального фонда с позицией надзорного органа он не согласен.
Прокуратура считает, что академия незаконно начислила стипендии двоим студентам, которых вовремя не отчислили ввиду их поступления в другой вуз. В пресс-релизе надзорного органа указано, что в 2020 году приемная комиссия академии оставила без рассмотрения заявления молодых людей, которые решили забрать документы из ВГАФК.
Ректор физакадемии пояснил, что произошла техническая ошибка. «Последний экзамен абитуриенты сдавали 24-го числа, а 26-го уже было зачисление. В этот короткий промежуток времени ребята, которые поступили в несколько вузов и выбрали не наш, должны были направить нам заявление об отзыве документов. Двое человек в итоге прислали их нам с нарушением установленных сроков», - говорит Виктор Якимович.
Поскольку эти студенты опоздали с подачей документов, то их зачислили в физакадемию. И впоследствии им стали начислять стипендию на карты, которые находились в банке и не были получены молодыми людьми.
«Отчислить студента можно только по двум основаниям: академическая задолженность, то есть не сдача сессии, или по личному заявлению. С одной из студенток мы связывались через ректора Сибирского университета, в который она поступила. Выяснилось, что она, якобы, писала нам письмо, но ВГАФК его не получил. Мы ее убедили написать повторное заявление – только после этого ее удалось отчистить. Деньги никуда не делись, они в банке. Да, вернуть их вуз не сможет. Никакой коррупции, никакого подлога здесь не было. Это техническая ошибка, человеческий фактор. Не думаю, что мы единственные, кто из вузов страны оказались в такой ситуации из-за сжатых сроков зачисления студентов», - заключил ректор академии.
Что касается второй части прокурорской проверки о выплате материальной помощи «мертвым душам», то ректор академии воздержался от комментариев. Прокуратура области заявила, что с сентября по декабрь прошлого года денежная подмога была начислена 21 студенту, которые фактически эти деньги не видели. Более того, в платежных ведомостях содержались их фиктивные подписи.
«Ничего не могу прокомментировать. Для меня это новость и сюрприз. Я ничего не знал, - объясняет Виктор Якимович. – В этой истории должны разобраться следственные органы». Примечательно, что во время проверки прокуратуры из физакадемии несколько недель назад неожиданно уволилась кассир, что очень удивило ее руководство. Женщина пояснила, что у нее возникли неожиданные семейные обстоятельства. Причастна ли она к этой темной истории, либо кто-то еще, - предстоит установить правоохранительным органам.
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