Камышин лидирует по явке избирателей на выборах депутатов в Волгоградской области

Избирательная комиссия Волгоградской области озвучила первые данные по явке избирателей на выборах депутатов Волгоградской, Волжской и Камышинской городских дум. Как сообщает ИА «Высота 102», самыми активными по состоянию на 15.00 первого дня голосования оказались жители Камышина.

– На выборах депутатов Волгоградской городской Думы явка избирателей по состоянию на 15.00 8 сентября составила 8,19%, – сообщили информагентству в ИКВО. – На выборах депутатов Волжской городской Думы явка избирателей составила 5,31%, на выборах депутатов Камышинской городской Думы –11,5%.

Напомним, что голосование в регионе будет проходить 8, 9, 10 сентября. Избирательные участки сегодня и в последующие дни закроются в 20.00 по московскому времени.

В единый день голосования в Волгоградской области проходят выборы в 152 органа местного самоуправления. Открыты 647 избирательных участков, принять участие в голосовании смогут более 1,1 млн избирателей.