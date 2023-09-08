Общество

Остров Сарпинский сегодня и завтра: видеорепортаж «Высоты 102»

Общество 08.09.2023 08:43
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08.09.2023 08:43

Каких-то пять-десять минут на лодке с мощным мотором от причала в Кировском районе Волгограда – и вы окажетесь практически в заповедном месте, где можно отрешиться от ритма большого города и услышать себя наедине с природой. Сюда как магнитом притягивает горожан, ищущих по классику «покоя и воли», иностранных туристов и просто любопытствующих. По словам местных жителей, которые в шутку называют себя «аборигенами», сюда однажды даже занесло режиссера из Китая, который снимал документальный фильм и его почти всерьез приняли за шпиона.   

Рыбаки, туристы, дачники, грибники — на самом большом речном острове в Европе Сарпинском как ни странно найдется место для всех, несмотря на сложности с транспортной доступностью. Если в теплое время года к острову пускают паромы, в том числе автомобильные, то зимой здесь наступает время тишины в прямом и переносном смысле. 

Журналисты V102.RU отправились на Сарпинский выяснить, что островитяне думают о грядущих переменах, ведь буквально накануне город, область и частный инвестор заключили соглашение, которое в корне может поменять уклад жизни людей. Сарпинский и расположенный рядом Голодный обещают сделать, если не раем на земле, то его подобием – с мостами, с развитой прибрежной и островной инфраструктурой.  


Впрочем, жители, привыкшие к уникальной природе и некому обособленному статусу, который позволяет в какой-то мере отсеивать «чужаков», ждут перемен с робкой надеждой и в то же время справедливыми опасениями. Местные не скрывают, что остров фактически отрезан от «большой земли». Здесь нет привычных благ цивилизации — асфальтированных дорог, газопровода, супермаркетов, аптек и больниц. Зато, пробравшись чуть дальше от пристани, можно встретить овец, коз, зайцев и даже увидеть косулю. А какие здесь грибы! Только успевай собирать. Без опят, груздей и шампиньонов отсюда не уедет никто. 

Волгоградцы, привыкшие к размеренному существованию и уединенному отдыху, находят свои аргументы «за» и «против» грядущего вмешательства человека, которое, по их словам, может нанести непоправимый ущерб окружающей среде. К обещаниям властей и тем более частного бизнеса многие относятся с изрядной долей скепсиса. 

Однако чиновники утверждают, что «создание единого рекреационного кластера, где можно не только отдохнуть, но и больше узнать об истории региона» будет вестись с учетом сохранения существующей экосистемы островов. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров не раз отмечал, что реализация проекта позволит улучшить туристическую привлекательность, а также в целом повысить транспортную доступность. В планах — развитие кластеров для детского и семейного отдыха. 

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102» 

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