Общество

Соглашение о создании островного курорта на Сарпинском и Голодном заключили в Волгограде

Общество 05.09.2023 14:16
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05.09.2023 14:16



Трехстороннее соглашение по созданию историко-культурного туристического комплекса на двух островах Сарпинский и Голодный заключено сегодня, 5 сентября, между администрацией региона, мэрией Волгограда и ЗАО «Лидер». Об этом V102.RU сообщили в обладмине.
Планируется, что туристический комплекс, который хотят построить на волгоградских островах, составит конкуренцию ведущим курортам страны.
Соглашение предусматривает детальную проработку концепции проекта, зонирования территории, изучение рельефа и всех мельчайших аспектов до последующей реализации задуманного. Инвестором выступает ЗАО «Лидер» - компания, которая совместно с партнерами управляет инвестиционными активами общим объемом в 2 трлн рублей.



- Сегодня мы делаем еще один очень важный шаг в реализации масштабного, стратегически важного не только для Волгоградской области, ЮФО, но и всей России инвестпроекта по созданию историко-культурного туристического комплекса на островной системе Голодный-Сарпинский, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Это поэтапное создание в географическом центре города-героя Волгограда на самой крупной в Европе речной островной системе уникальной рекреационной площадки — курортной территории для людей самых разных возрастов, для любителей активного и семейного отдыха, а также современной инфраструктуры для людей, проживающих на островной системе. Уже проведена серьезная предварительная подготовительная работа, в ходе которой определены основные параметры и направления развития будущего проекта. В настоящее время необходимо более детально изучить имеющийся мировой опыт, поступившие предложения и выйти на конкретные предпроектные и проектные решения. Эти шаги позволят нам более предметно работать и по включению будущих объектов островной системы Голодный-Сарпинский в государственные программы и федеральные проекты. На первом этапе на эти цели предполагаем совместно направить порядка 1 млрд рублей.
Гендиректор ЗАО «Лидер» Анатолий Гавриленко в своем выступлении отметил, что реализация этого инвестиционного проекта даст новый импульс к развитию Волгограда и его туристического потенциала. Также он добавил, что на островах планируют возвести мосты и построить сеть дорог. 
ЗАО «Лидер», как уточнили в обладмине, обеспечит создание мастер-плана проекта «Формирование историко-культурного туристического комплекса на о. Сарпинский в Волгограде». Помимо дорожных объектов предполагается поэтапное возведение инженерной, рекреационной, деловой, спортивной, культурно-досуговой инфраструктуры. При этом власти и инвестор убеждены, что реализация инвестпроекта должна вестись с учетом задачи сохранения экосистемы островов. Для этого планируют применять энергоэффективные технологии и технологии нулевого потребления для максимально бережного отношения к природе.
Напомним, в декабре 2022 года Волгоградская область подписала соглашение о долгосрочном взаимодействии с госкорпорацией Туризм.РФ, предусматривающее комплексное развитие туристической зоны на системе островов Голодный — Сарпинский. 
Фото: архив ИА «Высота 102» / администрация Волгоградской области

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