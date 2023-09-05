Спорт

«Кому не нравится – продолжайте ныть»: эксперт назвал выгодным трехстороннее соглашение по Сарпинскому и Голодному

Спорт 05.09.2023 17:45
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05.09.2023 17:45


В Волгограде сегодня, 5 сентября, администрации региона и города, а также ЗАО «Лидер» подписали трехстороннее соглашение по созданию историко-культурного туристического комплекса на островах Сарпинский и Голодный. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», документ, подписи под которым поставили Андрей Бочаров, Владимир Марченко и Анатолий Гавриленко, предполагает детальную проработку концепции проекта, зонирования территории, изучение рельефа и т.д. На данном этапе о последующей реализации задуманного речи пока не идет. Но уже известно, что все расходы по проекту берет на себя как инвестор ЗАО «Лидер».

О том, чем выгодно жителям Волгоградской области данное соглашение, порассуждал член областной Общественной палаты и главный редактор ИА «ВолгаПромЭксперт» Сергей Жуков. Он также ответил всем тем, кто уже сегодня отзывается о соглашении в негативном ключе:   

– Бывший владелец волгоградских коммунальных концессий УК «Лидер» вложит почти 1 миллиард рублей в разработку мастер-плана развития туристического кластера на острове Голодный – и это правильно, что это не бюджетные, а частные деньги!

Совершенно понятно, что на сегодняшнем этапе есть только принципиальное решение властей развивать туристическую и инфраструктурную тему в Волгограде, а также тематические картинки как это может выглядеть в реальности, но не более.

А для того чтобы привлечь инвесторов и федеральное финансирование на отдельные проекты туркластера, для того чтобы «сказка стала былью», как раз и нужна рабочая Концепция в основе которой будут изыскательские работы, технические расчеты строительства и бизнес-планы и понимание сколько это все будет стоить.

Ни о каком «освоении» бюджетных средств «Лидером» речи, конечно, не идет. Это не концессионный проект, но без участия бизнеса он не может быть реализован. Всем давно известно, что частник эффективнее в сфере оказания услуг, нежели государство. Государство построит дорожную и коммунальную инфраструктуру – это ее полномочия, а бизнес все остальное. И будет у нас своя туристическая зона, доступная не только жителям близлежащих домов (если это реализовать, где-то в городе), а для жителей всех районов города.

Так что ждем мастер план развития острова Голодный, а потом будем обсуждать все плюсы и минусы проекта. А если кому-то что-то не нравится уже на первоначальном этапе его реализации, то продолжайте «ныть, что город не развивается и молодежь бежит из города», лично я за развитие туризма, за новую инфраструктуру, за инвестиции в наш славный город Волгоград!

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