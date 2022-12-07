Общество

Андрей Бочаров в Москве подписал соглашение по развитию острова Сарпинский

Общество 07.12.2022 10:26
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07.12.2022 10:26


В Волгограде остров Сарпинский ждет кардинальное преображение. Самый большой речной остров в Европе станет новой точкой притяжения туристов — проект развития предусматривает создание единого рекреационного кластера, где можно не только отдохнуть, но и больше узнать об истории региона. 

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и генеральный директор АО «Корпорация «Туризм.РФ» Сергей Суханов подписали соглашение о долгосрочном взаимодействии, — сообщили информагентству в пресс-службе областной администрации. — Церемония прошла в Координационном центре Правительства России при участии заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Якорным, стратегическим проектом станет комплексное развитие туристической зоны на системе островов Голодный — Сарпинский.

Уточняется, что особое внимание будет уделено созданию профильной инфраструктуры и привлечению инвестиций. 

Я благодарю Правительство Российской Федерации за то, что поддержало предложение Волгоградской области по созданию современной инфраструктуры, которая позволит реализовать на территории области, города-героя Волгограда, легендарного Сталинграда проект, связанный с развитием самого крупного острова Европы — острова Сарпинский. Уверен, что этот проект позволит нашим жителям с одной стороны отдохнуть, с другой — узнать нашу историю. И очень важно, что такое подписание состоялось в дни подготовки к 80-летию Сталинградской Победы, — отметил Андрей Бочаров.


Губернатор подчеркнул, что подписанное соглашение позволит привлекать для реализации проекта, в том числе средства федерального бюджета.

— Считаем, что реализация этого проекта позволит улучшить туристическую привлекательность, а также повысить транспортную доступность всех районов в целом. Так же мы планируем реализовать там ряд проектов, связанных с развитием детского, семейного отдыха — для нас это очень важно. К этому проекту мы шли очень долго — это мечта, чтобы на острове была создана серьезная база для развития. Это потребует от нас серьезной и долгосрочной работы, — заявил губернатор.

Волгоградскую область за 10 месяцев текущего года посетили более 1,4 миллиона человек, что на 300 000 больше, чем за весь прошлый год. 

Ранее информагентство сообщало о предложениях Центра компетенций по вопросам городской среды Волгограда «ВЯЗ» относительно развития Сарпинского. Архитекторы презентовали, в частности, создание на острове турбаз, открытых пляжей, зон кемпинга, тропиночной сети для конных прогулок, зоны спорта с размещением на ней квадроциклов, сапбордов и вейкбордов. Также предлагалось создание канатной дороги, чтобы волгоградцам было удобно добираться до нового места отдыха. 

Фото: администрация Волгоградской области / архив ИА «Высота 102»

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