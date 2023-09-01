Здравоохранение

«Третий раз не соберем»: в Волгограде врачи «слепили» из осколков кость ноги юного байкера

Здравоохранение 01.09.2023 19:38
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01.09.2023 19:38


В Волгограде из больницы №15 накануне выписали 17-летнего мотоциклиста, пережившего вторую сложную операцию на ноге за последние пять месяцев Как рассказали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения региона, оба раза молодой парень ломал ногу в результате дорожно-транспортных происшествий. 

По информации облздрава, впервые на хирургическом столе в травматологии больницы №15 юный байкер оказался в марте этого года. Тогда врачи диагностировали у него сложный перелом верхней трети левого бедра. 

– Для стабилизации отломков кости специалистами больницы был применен метод блокируемого интрамедуллярного остеосинтеза. Это метод, при котором в костномозговой канал вводится стержень из медицинской стали или титанового сплава, диаметр которого примерно совпадает с диаметром канала, – поясняют специалисты. – Установленный стержень блокируется замыкающими винтами. Таким образом, отломки кости собираются воедино. 

После первой операции 17-летний мотоциклист быстро встал на ноги. Во многом это стало возможным за счет того, что операция проводится через небольшие проколы. 


Однако, каково было удивление волгоградских травматологов, когда в июле парень снова оказался на операционном столе. 

– Молодой человек снова попал в аварию за рулём мотоцикла и сломал туже самую ногу. Во втором случае, правда, бедро сломалось в нижней трети. Кроме того, сломался металлофиксатор, который установили ранее, – рассказали врачи. – Пациенту потребовалась еще более сложная операция и новая металооконструкция.

После повторной операции мотоциклиста выписали домой. 

– Мы предупредили молодого человека, что если перелом случится ещё раз, собрать кость снова на конструкции будет просто не возможно, – говорит врач-травматолог больницы № 15 Александр Плешаков. – На этот раз он клятвенно нам пообещал, что о мотоцикле забудет навсегда. 

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