Надругавшийся над племянницей экс-боец ЧВК «Вагнер» бесследно исчез в Волгоградской области

В Волгоградской области по подозрению в совершении изнасилования 13-летней девочки разыскивают бывшего бойца ЧВК «Вагнер». Как стало известно ИА «Высота 102» от собственного источника в силовых структурах, жертвой Алексея Павловича Хлебникова, осужденного на 11 лет за жестокое убийство водителя легковушки, стала его родная племянница.

— 7 августа его объявили в федеральный розыск. Уголовное дело передано в региональный следственный комитет, — пояснил собеседник информагентства. — Изнасилование было совершено в начале августа. Заявление в полицию подала бабушка 13-летней девочки. Потерпевшая приходится племянницей разыскиваемому. Как только он понял, что запахло жареным, — подался в бега.

Уточняется, что Хлебников был осужден Новоаннинским районным судом за убийство, совершенное в августе 2017 года, но в конце весны этого года он вернулся из зоны СВО.

— Там история какая. По суду ему дали 11 лет за убийство и угон. Хлебников в тот день напился, избил человека в машине, добил стеклянной бутылкой и кирпичом по голове, а затем уехал на «семерке», которую затем бросил. Все произошло в лесополосе в полутора километрах от хутора Краснокоротковский. Эксперты установили, что причиной смерти стала открытая черепно-мозговая травма с обильным кровоизлиянием и отеком мозга, – рассказал знакомый с ситуацией источник «Высоты 102». – В суде он свою вину признал полностью, но от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Приговор его не устроил, он посчитал его слишком жестким. В свое оправдание Хлебников пояснил, что погибший сам спровоцировал конфликт, мол, его никто убивать не хотел. Судей это не впечатлило, и он отправился по этапу.

Известно, что после вынесения приговора Алексей Хлебников, был отправлен в колонию № 25 во Фролово.

– Его приговорили к «строгачу». Должен был освободиться в 2028 году, в октябре 2022 года его отправили в Ростовскую область якобы для дальнейшего отбывания наказания. Но его завербовали в ЧВК: оказался на фронте, получил ранение, поэтому на правую ногу сейчас прихрамывает.

По информации осведомленного источника, контакт Хлебникова с ЧВК «Вагнер» истек в мае текущего года.

– Куда ему было деваться? Вернулся в Волгоградскую область – в Новоаннинский район, жил в хуторе Рожновском, хотя уроженец хутора Попов Урюпинского района.

Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, а именно по этой статье разыскивается 35-летний бывший штурмовик, предусматривает наказание от двенадцати до двадцати лет колонии с ограничением свободы на срок до двух лет.

По месту рождения и прописки от Алексея Хлебникова открестились. В администрации Ольшанского сельского поселения журналистам «Высоты 102» сказали, что никогда не слышали о таком человеке и даже попросили им выслать фотографию, но так и не узнали своего земляка. В свою очередь в администрации Филоновского сельского поселения корреспондентам информагентства рассказали, что знают только о том, что Хлебников находится в розыске. Никаких деталей о его жизни, участии в боевых действиях или работе пояснить местные чиновники не смогли.

В СУ СКР России по Волгоградской области розыск насильника малолетней и возбуждение уголовного дела не комментируют. Примечательно, что согласно приговору Новоаннинского райсуда от 2018 года, Хлебникову помимо основного наказания в виде лишения свободы, назначили дополнительную санкцию в виде ограничения свободы сроком один год и шесть месяцев. Однако, как уточнил источник «Высоты 102», надзор за бывшим заключенным после его освобождения так и не был установлен.

Коллаж: ИА «Высота 102»

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