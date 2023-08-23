Расследования

Бочаров выступил на заключительном заседании по делу о геноциде нацистами сталинградцев

Расследования 23.08.2023 10:39
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23.08.2023 10:39


В Волгограде завершается судебный процесс по делу о геноциде нацистами и их пособниками советского народа в Сталинградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время суд удалился в совещательную комнату. В ближайшее время будет озвучено решение. 

Приобщив к материалам дополнительные фотографии и документальные материалы, суд объявил прения. В Волгоградском областному суде выступили прокурор региона Денис Костенко и губернатор Андрей Бочаров. 

ИА «Высота 102» публикует речь волгоградского губернатора на суде: 

Уважаемый суд! Уважаемые товарищи! Проведенная Волгоградской областью по поручению Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина работа позволила в полном объёме представить запрашиваемые судом информацию, документы, доказательства, подтверждающие преступления, зверства, насилие, пытки, убийства со стороны немцев, их союзников, пособников и предателей нашего народа в отношении мирного населения непокорённого Сталинграда, мирных жителей Сталинградской области, а также жителей, эвакуированных в Сталинград из других городов и сёл Советского Союза.

Уважаемые товарищи, жители Волгоградской области обвиняют в преступлениях против человечности тех, кто, реализуя свои дьявольские планы, издевался, уничтожал тысячи и тысячи невинных советских людей, разрушал наши города и сёла, грабил и уничтожал ценности нашего многонационального народа, нашу великую историю и культуру. 

Преступная цель осуществлялась преступными средствами. На территории нашей страны, здесь, на сталинградской земле, немецко- фашистскими захватчиками и их пособниками была организована целая система уничтожения военнопленных и мирного населения — женщин, стариков и детей.

Уважаемый суд! Опираясь на множество собранных и тщательно исследованных судом свидетельств и фактов, Волгоградская область считает обвинения, выдвинутые против немецких войск, их союзников, пособников и предателей нашего народа, обоснованными, доказанными и неопровержимыми.

Установленные ранее и вновь выявленные преступления, совершенные в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на территории Сталинградской области немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в отношении мирных жителей, необходимо раз и навсегда признать геноцидом народа Советского Союза. 

Уважаемый суд! Жители Волгоградской области уверены в восстановлении исторической справедливости.

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