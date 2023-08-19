Здравоохранение

Андрей Бочаров поручил поддержать молодых сельских врачей

Здравоохранение 19.08.2023 13:18
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19.08.2023 13:18


Новые меры по поддержке медиков, работающих на селе, поручил разработать губернатор Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в администрации региона, Андрей Бочаров поставил задачу в развитие уже работающих программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» проработать дополнительные меры поддержки молодых специалистов, которые работают в сельской местности более 10 лет.
Об этом глава региона заявил сегодня, 19 августа, во время посещения Среднеахтубинской ЦРБ, где недавно прошел капитальный ремонт.
Сейчас в регионе ведется строительство более пятидесяти медицинских объектов -  33 ФАП, 21 центра врача общей практики, 4 поликлиник — в Волгограде, Волжском, Камышине и Светлоярском районе. Кроме того, 96 учреждений включены в программу капремонта».

Модернизация прошла и в Среднеахтубинской ЦРБ. Государственные инвестиции на эти цели составили более 80 млн рублей: оборудована открытая регистратура; обновлен диагностический блок — установлены цифровые маммограф, рентген-аппарат и флюорограф; расширен спектр ультразвуковых исследований. Кабинет функциональной диагностики теперь имеет возможности проведения ЭКГ, ЭЭГ, ХОЛТЕРовского мониторирования кровяного давления, спирографии. Новое оборудование пополнило лабораторный блок: теперь здесь могут выполнять все основные общеклинические исследования для оказания неотложной помощи.
Кроме того, продолжается ремонт краснослободской поликлиники. Объект уже готов на 80%.
- Больница вообще неузнаваема — вот что значит, когда руководители рачительно подходят к реализации проекта. Это хороший модельный пример создания бережливой поликлиники, — похвалил увиденное губернатор,  отметив, что медучреждения в городе и в сельской местности не должны отличаться.

Следующим первоочередным этапом обновления ЦРБ станет капремонт педиатрического отделения — подобные в корпусе не выполнялись около 30 лет.
Но никакое, даже самое современное медучреждение не сможет работать без квалифицированных кадров. Сейчас в ВолгГМУ для Среднеахтубинской ЦРБ ведется целевая подготовка 27 специалистов по программам специалитета. Пополнили коллектив больницы и специалисты из Москвы и Тамбовской области.  
Предложенные же губернатором новые меры стимулирования для молодых врачей помогут закрепиться специалистам в районах области и обеспечить должный уровень оказания медпомощи населению. Для этого будут выделены дополнительные средства.
Фото администрации Волгоградской области

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