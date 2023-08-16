Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки гибели сына участника СВО в Волгоградской области

Расследования 16.08.2023 20:01
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16.08.2023 20:01
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин после публикации «Высоты 102» потребовал доложить ему о результатах проверки гибели в Волгоградской области 16-летнего сына участника СВО.
Как ранее сообщалось, безутешный отец требует объективного расследования гибели своего 16-летнего сына Дмитрия, который утонул 6 августа в Хопре. Отец подростка считает, что в этом деле много вопросов, в первую очередь к свидетелям, которые повели себя странно.
В день трагедии подросток в Нехаевском районе пошел купаться на реку с двумя друзьями - ровесниками, которые знали о гибели Димы, но скрывали это. По мнению отца, смерть подростка может носить криминальный характер.
Следственными органами СК России по Волгоградской области по данному факту проводится процессуальная проверка.
- Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семенову В.В. доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах, - сообщили в следственном органе.
Александр Бастрыкин ждет доклад о промежуточных результатах проверки.
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