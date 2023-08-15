Мобилизованный житель Нехаевского района Сергей С. (фамилия скрыта в связи со статусом участника СВО - прим. ред. ИА «Высота 102») требует объективного расследования гибели своего 16-летнего сына Дмитрия, который утонул 6 августа в Хопре. По мнению безутешного отца, в деле о гибели Димы есть много странностей, связанных прежде всего с поведением свидетелей.

– Недавно я приезжал в короткий отпуск с Украины, – рассказал V102.RU мужчина. – 6 августа мне надо было уже возвращаться в свою часть. В 4 утра я попрощался с Димой и уехал. Тогда я даже представить не мог, что вижу своего сына последний раз живым…

В тот день, после отъезда отца, Дима встретился со своими друзьями-ровесниками – Мариной и Сашей. Молодые люди через какое-то время отправились загорать и купаться на реку Хопер в станице Нехаевской. Там и произошли трагические события.

– Со слов Марины и Саши, ближе к полуночи мой сын один зашел в воду и утонул. После этого они повели себя очень странно. Девушка позвонила своей маме, которая ей приказала никому ничего не говорить и побыстрее уходить с пляжа. Через некоторое время она приехала за дочерью и Сашей на такси и увезла их с места происшествия. Ни маме Димы, ни бабушке с дедушкой они так и не сообщили о том, что произошло. Жена, мои родители начали искать Диму только на следующий день, 7 августа, когда его хватился дед – он должен был приехать к нему ремонтировать мотоцикл. Стали обзванивать друзей и кто-то сказал, что видел его мотоцикл на берегу Хопра. Родные приехали туда – а там, действительно, стоит мотоцикл. И кроссовки Димы, а в них – его телефон. Когда уже было понятно, что случилось страшное, сообщили мне. Мне снова пришлось вернуться домой, – Сергей с содроганием вспоминает те страшные минуты.





После сообщения в полицию о пропаже Димы на берег Хопра приехали сотрудники полиции.

– Его искали целый день, спасибо большое полицейским Алексею Суворову и Михаилу Лапину, которые с утра до вечера были с нами, на своих лодках поднимали муть со дна, надеясь, что тело всплывет. В конечном итоге его нашли в огромной подводной яме, около десяти метров в глубину, метрах в ста от того места, где он якобы купался, – продолжает убитый горем мужчина.

После похорон Димы следователи заявили Сергею, что закрывают дело, так как «и так все очевидно». Но отец погибшего подростка считает, что обстоятельства смерти Димы до конца не выяснены.

– На берегу Хопра в том месте, где утонул Дима, в ночь с 6 на 7 августа было много людей – здесь в основном отдыхают люди на машинах, они и ночуют тут в палатках, – говорит безутешный отец. – К тому же, та ночь была лунная, очень светлая. Мне пришлось провести свое расследование, найти отдыхавших на пляже людей, которые утверждали, что трое молодых людей всегда купались втроем. Мой сын плавать не умел, когда мы с ним ездили на рыбалку, плескался всегда у берега, никогда не заходил вглубь, – продолжает Сергей. – Даже, если предположить, что Дима захлебывался, когда тонул, он бы наверняка кричал. Но никаких криков люди не слышали. Мало того, совсем недалеко от того места, где отдыхали ребята, буквально в десяти-пятнадцати метрах мужчина на лодке ловил рыбу. Если бы Дима просил о помощи, он бы отреагировал. Но ничего такого не было, все было тихо.

Мужчина не может объяснить поведение товарищей Димы, которые, поняв, что друг пропал в реке, не позвали на помощь находящихся на берегу людей.

– Свидетели утверждают, что где-то в половине второго ночи Саша с Мариной сидели у костра уже в сухой одежде, с сухими волосами, ночь-то была светлая, – рассказывает мужчина. – Видимо, они тогда уже ждали такси с мамой Марины, которая им приказала бежать к церкви, чтобы никто не видел машину. Люди, кстати, рассказывали, что Саша, Дима и Марина купались всегда втроем, а не по одиночке, как утверждала Марина.

По словам мужчины, Марина не могла объяснить, почему она с товарищем скрыла гибель Димы от его родителей.

– Сначала она говорила, что у нее не было телефона и она не могла позвонить. Но своей маме-то она сообщила, что произошло! То есть как-то она позвонила. Мало того, они с Сашей, видимо, хотели, чтобы вообще никто не знал, что мой сын был с ними. Зачем им было это скрывать? Может быть, они сказали не всю правду? Мы, кстати, спрашивали Марину, как она могла не увидеть, что Дима тонет. А она сказала, что в этот момент отходила в туалет. Но Саша-то оставался на берегу! Но и он почему-то «ничего не видел», – рассказывает Сергей.

По его словам, он допускает, что между подростками мог произойти конфликт.

– Девушка Марина в нашей станице известная. Саша «прославился» тем, что как-то поджег кошку. Не знаю, что связывало моего сына с этими подростками. Но мне хотелось бы знать, как все произошло на самом деле, – заявил Сергей.

С Мариной и его мамой Сергей с супругой все-таки недавно встретились. Саша от встречи отказался.

– Это была инициатива мамы Марины, – рассказывает мужчина. – Сама девушка не поднимала на нас глаза. Ее мама утверждала, что это она во всем виновата, что увезла свою дочь и ее приятеля. Но я им не верю. Нет, я не требую, чтобы кого-то наказали или посадили. Просто я хочу знать правду. И чувствую, что они не договаривают что-то.





Как утверждает Сергей, он пытался добиться, чтобы следователи опросили и других свидетелей произошедшего, кроме Саши, Марины и водителя такси, а также нашли рыбака, который также мог видеть, что происходило на берегу и в реке в момент гибели его сына.

– Но следователь возмутился, мол, как мы их найдем? – делится Сергей. – У меня еще есть время до окончания отпуска, мы сейчас сами пытаемся разыскать того рыбака. Знаем марку машины, номер региона на номерах. Вот ходим каждый день на Хопер, вдруг повезет и мы его встретим?

Между тем, семья утонувшего мальчика уже заявила, что не согласится с выводами доследственной проверки по факту гибели их сына.

– Еще даже не готовы результаты судебно-медицинской экспертизы, а нам уже сказали, что не видят оснований для возбуждения уголовного дела, – говорит Сергей. – Мы будем обжаловать это решение.

По мнению родителей, они имеют право знать все о последних минутах жизни их сына.

– Я хорошо знаю цену взаимовыручке, взаимопомощи, дружбе, без этого «на передке» не выжить. А тут мой сын погиб в окружении товарищей, и никто из этих так называемых друзей ничего не сделал, чтобы ему помочь? Это не укладывается в моей голове. Если его можно было спасти, мы хотим спросить у тех, кто был рядом с ним, почему они этого не сделали. Если это действительно был несчастный случай, мы хотим, чтобы нас в этом убедили. Сына нам никто не вернет. Но право на правду у нас не заберут, – убеждены Сергей и его супруга Наташа.

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