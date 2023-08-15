Расследования

На процессе о геноциде в Волгограде вспомнили массовое убийство нацистами детей

Расследования 15.08.2023 18:25
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15.08.2023 18:25


В Волгоградском областном суде сегодня, 15 августа, продолжился процесс по делу о признании преступлений нацистов годы Великой Отечественной войны преступлениями против человечности и геноцидом советского народа. Как сообщает ИА «Высота 102», на протяжении двух часов судья Алевтина Курникова озвучивала документальные подтверждения злодеяний нацистов на территории Сталинградской области. 

Так, в частности, в ходе заседания 15 августа были озвучены данные о массовом истреблении воспитанников детского дома в станице Нижне-Чирской. 

Оккупанты предложили детям взять личные вещи, игрушки и вывезли за километр от учреждения. Здоровых детей старше 5 лет фашисты расстреляли. Больных и детей младше 5 лет бросили в яму и закопали в землю живыми. Всего погибло 47 детей, – зачитала собравшимся судья. 

Также была озвучена информация о том, что в Нижнем Чире фашисты замучили голодной смертью 40 военнослужащих из лагеря военнопленных. Мирное население станиц, хуторов и поселков Сталинградской области также подвергалось издевательствам и расстрелам – в документах зафиксированы имена и фамилии погибших.

На сегодняшнем заседании по ходатайству прокуратуры Волгоградской области и администрации Волгоградской области к делу были приобщены ряд документов и научных исследований,  значимых, по мнению участников процесса, для установления истины, – сообщила официальный представитель Волгоградского областного суда Екатерина Вальковская. – Следующее заседание состоится 17 августа. Предполагается изучить фото- и видеоматериалы, пояснения к которым будут даны заведующей отделом музея-заповедника «Сталинградская битва» Светланой Аргасцевой. В  судебном процессе она  выступает в  роли специалиста.

Напомним, что заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими войсками, немецкими оккупационными властями и их пособниками на оккупированной территории региона в период с  июля 1942 г. по февраль 1943 г. в Волгоградский областной суд подал прокурор Волгоградской области Денис Костенко.  

Материалы дела содержат сведения о преступлениях, совершенных немецко-фашистскими войсками, немецкими оккупационными властями и их пособниками в отношении не менее 361 450 человек. из которых не менее 131 000 – мирные жители, погибшие в результате бомбардировок и артобстрелов.

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