Расследования

Губернатор Андрей Бочаров обвинил фашистов в геноциде советского народа

Расследования 01.08.2023 16:14
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01.08.2023 16:14

Губернатор Волгоградской области Герой России Андрей Бочаров сегодня, 1 августа, выступил на процессе в областном суде, обвинив немецко-фашистских захватчиков и их пособников в геноциде советского народа на оккупированной территории в период с июля 1942 года по февраль 1943-го.

Напомним, что сегодня в Волгоградской областном суде проходило первое судебное заседание о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на оккупированной в период июля 1942 г. по февраль 1943 г. территории области.

ИА «Высота 102» публикует речь Андрея Бочарова, произнесенную им в зале суда:

Уважаемый суд! Уважаемые участники судебного процесса и присутствующие! Военные преступления и преступления против человечности не имеют срока давности. Великая Отечественная война забрала миллионы человеческих жизней, принесла боль и горе в каждый дом, в каждую семью нашей родины. Наш общий долг, долг потомков Поколения Победителей – всегда помнить и никогда не забывать о преступлениях, совершенных фашистами и их пособниками в отношении мирного населения нашей страны, нашего региона во время Великой Отечественной войны, – сказал Андрей Бочаров.

Далее губернатор Волгоградской области подчеркнул, что и сегодня – спустя уже 80 лет после Сталинградской Победы – необходимо продолжать работу по установлению всех обстоятельств и конкретных участников преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на сталинградской земле:

Да, вспоминать об ужасах и тяготах войны всегда тяжело. Но очень важно для настоящего и будущего нашего Отечества изучать и знать нашу историю. Ради жизни будущих поколений. «Это нужно — не мертвым! Это надо — живым!» – бессмертные слова из поэмы «Реквием» Роберта Рождественского очень точно передают смысл стоящей перед нами задачи. Проведенная по поручению Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина большая кропотливая работа в архивах, на местах преступлений, а также встречи и беседы с непосредственными участниками и свидетелями тех страшных событий, их воспоминания подтверждают имеющиеся и выявляют новые факты злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении мирного населения непокоренного Сталинграда, в отношении мирных жителей Сталинградской области, а также жителей, эвакуированных в Сталинград из других городов и сёл Советского Союза. В числе таких фактов: грабежи, насилие, убийства; преследование по расовым мотивам; принудительный рабский труд; избиения и пытки; использование мирного населения в качестве живого щита в ходе военных действий; бессмысленное разрушение гражданских объектов; уничтожение целиком городов и сел; угон мирных жителей в рабство и многое-многое другое. Все это – конкретные, подтвержденные доказательствами преступления, совершенные фашистами и их пособниками. 


Отдельно Андрей Бочаров сделал акцент на то, что в ходе Сталинградской битвы на стороне фашистов в войне принимали участие порядка 10 стран современной Европы:

Оставшиеся в живых после их издевательств мирные жители Сталинграда и Сталинградской области и тогда, и сегодня вспоминают, что с особой жестокостью относились к мирному населению сами немцы, а также украинские националисты и полицаи. Волгоградская область обвиняет в геноциде нашего народа немецко-фашистских захватчиков, вооруженные формирования их союзников из числа западных государств, которые на территории Сталинградской области занимались уничтожением мирных советских граждан, прежде всего женщин, стариков и детей, представлявших многонациональное население нашего региона. Преступления фашистов и их союзников, пособников, предателей нашего народа не имеют срока давности, являются преступлениями против человечности и должны получить публичную всестороннюю оценку российского правосудия, в которой будет обязательно подробно рассмотрена человеконенавистническая сущность фашистов, нацистов и их приспешников.

Обращаясь к суду, Герой России Андрей Бочаров заявил, что администрация Волгоградской области поддерживает заявление прокурора региона о признании установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на территории Сталинградской области немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в отношении мирных жителей, геноцидом народа Советского Союза.

Считаем это заявление обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме, – подчеркнул Андрей Бочаров. – Необходимо восстановить историческую справедливость: признать факты жестоких и бесчеловечных преступлений, совершенных нацистами и их пособниками в отношении советского народа преступлениями против человечности. Дать однозначную правовую оценку действиям всех установленных в ходе расследования лиц, которые принимали участие в зверствах в отношении мирного населения.


Ранее ИА «Высота 102» сообщало сегодня, что в материалы дела, который с 1 августа будут рассматривать в Волгоградской областном суде, вошли собранные сотрудниками УФСБ России по региону доказательства тех бесчинств, которые творили на территории Сталинградской области немецко-фашистские захватчики. Всего сотрудниками управления представлено более 200 документальных материалов. 

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