Депутат Государственной думы, историк Елена Цунаева сегодня, 7 августа, принимает участие в процессе по делу о геноциде советского народа во время Сталинградской битвы, которое проходит в Волгоградском областной суде. Как сообщает ИА «Высота 102», парламентарий в ходе общения с журналистами ответила и на один из самых популярных сегодня вопросов – об актуальности рассмотрения подобного рода дел.

– Сегодня очень интересное заседание, поскольку приглашены давать показания несколько свидетелей разного возраста, которые пережили оккупацию лично. Очень интересно сравнить, насколько соотносятся официальные архивные документы, документы органов власти с тем, что живые свидетели нам рассказали, – подчеркнула Елена Цунаева в общении с представителями СМИ перед заседанием. – Какие-то нюансы очень любопытны, потому что это не только личные переживания, но и фактура.

Отдельно депутат ГД отметила, что предстоит кропотливая работа по изучению рассекреченных и выявленных в ходе проекта «Без срока давности» документов, также предстоит систематизировать информацию, которую представят специалисты и свидетели.

– У нас сегодня уникальный состав специалистов. Это ведущие историки Волгоградской области, занимающиеся темой Великой Отечественной войны – доктора, профессора, а также уникальный специалист, много лет занимающийся темой нацизма, Александр Дюков, который будет выступать в качестве эксперта. Ему Прибалтика, к слову, еще задолго до начала спецоперации запретила въезд как раз за то, что он рассказывал о тех коллаборационистах, которые уничтожали гражданское население. Сегодня, я думаю, прозвучат национальности тех пособников вермахта, которые творили зло на территории родной для меня Волгоградской области, – сказала Елена Цунаева.

Данные о том, как строился оккупационный режим, и статистика еще требуют дополнительного исследования, подчеркнула депутат Государственной думы.

– Уверена, что то, что озвучат свидетели и специалисты, – это уже готовое обвинительное заключение, и можно выносить приговор. Хотя, конечно, это не последнее заседание, – сказала она.

Елена Цунаева также ответила на популярный сегодня вопрос, зачем нынешнему поколению процесс о геноциде, если ранее уже все факты фашистских злодеяний уже были изучены и доказаны:

– Когда проходили судебные процессы тогда, мы называли это военными преступлениями. Мы не называли все те военные преступления геноцидом. А это принципиально другой подход к трактовке того, с чем враг пришел на нашу землю. И это развенчивает все возможные доводы в отношении того, что можно ставить знак равенства между нашей страной, какой бы режим здесь ни был, и нацисткой Германией, и теми, кто поддерживал нацистскую идеологию. Сейчас это принципиально важно. Нашим гражданам нужно понимать и то, что мы говорим сегодня не только о том нацизме, но и об этом. Потому что нацизм всегда равен геноциду.

Политик также сообщила, что тема геноцида будет выноситься на международное обсуждение в дальнейшем.

– Думаю, по совокупности вынесенных обвинительных приговоров можно будет в том числе говорить на доказательном уровне о том, что нацисты не только планировали, но и творили геноцид на оккупированной территории Советского Союза, – подчеркнула Цунаева.

Также она добавила, что информация о судебном процессе в Волгограде и в других городах в будущем войдет в учебники по истории.

Напомним, первое заседание о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на оккупированной в период июля 1942 г. по февраль 1943 г. состоялось в Волгоградском областном суде 1 августа. На нем, ранее сообщало ИА «Высота 102», выступил губернатор региона Андрей Бочаров, обвинив фашистов в геноциде советского народа.

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