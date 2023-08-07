Политика

«Нацизм всегда равен геноциду»: депутат ГД Цунаева в Волгограде приняла участие в историческом судебном процессе

Политика 07.08.2023 15:49
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07.08.2023 15:49


Депутат Государственной думы, историк Елена Цунаева сегодня, 7 августа, принимает участие в процессе по делу о геноциде советского народа во время Сталинградской битвы, которое проходит в Волгоградском областной суде. Как сообщает ИА «Высота 102», парламентарий в ходе общения с журналистами ответила и на один из самых популярных сегодня вопросов – об актуальности рассмотрения подобного рода дел. 

Сегодня очень интересное заседание, поскольку приглашены давать показания несколько свидетелей разного возраста, которые пережили оккупацию лично. Очень интересно сравнить, насколько соотносятся официальные архивные документы, документы органов власти с тем, что живые свидетели нам рассказали, – подчеркнула Елена Цунаева в общении с представителями СМИ перед заседанием. – Какие-то нюансы очень любопытны, потому что это не только личные переживания, но и фактура. 

Отдельно депутат ГД отметила, что предстоит кропотливая работа по изучению рассекреченных и выявленных в ходе проекта «Без срока давности» документов, также предстоит систематизировать информацию, которую представят специалисты и свидетели. 

У нас сегодня уникальный состав специалистов. Это ведущие историки Волгоградской области, занимающиеся темой Великой Отечественной войны – доктора, профессора, а также уникальный специалист, много лет занимающийся темой нацизма, Александр Дюков, который будет выступать в качестве эксперта. Ему Прибалтика, к слову, еще задолго до начала спецоперации запретила въезд как раз за то, что он рассказывал о тех коллаборационистах, которые уничтожали гражданское население. Сегодня, я думаю, прозвучат национальности тех пособников вермахта, которые творили зло на территории родной для меня Волгоградской области, – сказала Елена Цунаева. 

Данные о том, как строился оккупационный режим, и статистика еще требуют дополнительного исследования, подчеркнула депутат Государственной думы.

–  Уверена, что то, что озвучат свидетели и специалисты, – это уже готовое  обвинительное заключение, и можно выносить приговор. Хотя, конечно, это не последнее заседание, – сказала она. 

Елена Цунаева также ответила на популярный сегодня вопрос, зачем нынешнему поколению процесс о геноциде, если ранее уже все факты фашистских злодеяний уже были изучены и доказаны:  

Когда проходили судебные процессы тогда, мы называли это военными преступлениями. Мы не называли все те военные преступления геноцидом. А это принципиально другой подход к трактовке того, с чем враг пришел на нашу землю. И это развенчивает все возможные доводы в отношении того, что можно ставить знак равенства между нашей страной, какой бы режим здесь ни был, и нацисткой Германией, и теми, кто поддерживал нацистскую идеологию. Сейчас это принципиально важно. Нашим гражданам нужно понимать и то, что мы говорим сегодня не только о том нацизме, но и об этом. Потому что нацизм всегда равен геноциду. 

Политик также сообщила, что тема геноцида  будет выноситься на международное обсуждение в дальнейшем. 

Думаю, по совокупности вынесенных обвинительных приговоров можно будет в том числе говорить на доказательном уровне о том, что нацисты не только планировали, но и творили геноцид на оккупированной территории Советского Союза, – подчеркнула Цунаева. 

Также она добавила, что информация о судебном процессе в Волгограде и в других городах в будущем войдет в учебники по истории. 

Напомним, первое заседание о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на оккупированной в период июля 1942 г. по февраль 1943 г. состоялось в Волгоградском областном суде 1 августа. На нем, ранее сообщало ИА «Высота 102», выступил губернатор региона Андрей Бочаров, обвинив фашистов в геноциде советского народа. 

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