В Красноармейском районе Волгограда регоператор по обращению с ТКО ООО «ЭкоЦентр», который принялся расчищать в буквальном смысле авгиевы конюшни, оставшиеся в наследство от «Ситиматика», вывез четыре КАМАЗа мусора от трансформатора по улице Минской. Как сообщает V102.RU, всего на свалку отправлено больше 80 кубометров отходов.

— Работы по очистке территории продолжались больше трех часов. О разраставшейся свалке сообщили местные жители, позвонив в недавно открывшийся кол-центр регоператора, — пояснили информагентству в ООО «ЭкоЦентр».





Директор волгоградского подразделения «ЭкоЦентр» Владимир Шило отметил, что «учитывая приближенность мусорных навалов к трансформатору, а также погодные условия, данный адрес был внесен в приоритетный график ликвидации».

Напомним, что на сегодня только на территории Красноармейского района ликвидировано более сотни свалок. Экипажи водителей и грузчиков работают в усиленном режиме и выходят в две смены. В день вывозится около двух тысяч тонн отходов. На ликвидацию свалочных очагов потребуется не меньше месяца.

Волгоградцев просят сообщать о залежах мусора по номеру горячей линии 230-230. Для населения и юрлиц открыты абонентские отделы в Красноармейском, Краснооктябрьском, Тракторозаводском районах города, в городе-спутнике Волжский, а также в Камышине и Урюпинске.

Фото: «ЭкоЦентр»

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