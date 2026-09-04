Клещи покусали на природе 20 волгоградцев

В Волгоградской области клещи продолжают нападать на местных жителей. От их укусов за неделю пострадали 18 взрослых и двое детей – они обратились за помощью к медикам.

В территориальном управлении Роспотребнадзора сообщили, что новых случаев заражения инфекциями, которые передают клещи, в регионе не выявлено.

Всего с начала эпидсезона зарегистрировано 4 случая заболевания иксодовым клещевым боррелизом и три случая – Крымской геморрагической лихорадкой. В медицинские организации по поводу укусов клещей, по состоянию на 4 сентября, обратилось в общей сложности 1398 человек, в том числе 497 детей.

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