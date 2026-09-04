Волгоградцам рассказали о правилах гигиены в период отключения воды





В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области опубликовали рекомендации в период отключения холодного водоснабжения. Волгоградцам советуют употреблять воду, подвозимую спецтранспортом, только после кипячения. Также рекомендовано соблюдать правила личной гигиены с применением кожных антисептиков и использовать бутилированную воду.

Напомним, для проведения профилактических работ на части территории Волгограда временно приостановят подачу холодной воды. Период отключения продлится с 22-00 ч. 4 сентября до 22-00 ч. 6 сентября. Без ресурса на это время останутся жители Кировского, Красноармейского и Советского районов.

Специалисты проведут лабораторный контроль качества воды из водовозного транспорта и из кранов в местах его заправки. А после возобновления водоснабжения будут отобраны пробы в точках распределительной сети указанных районов Волгограда.

После завершения ремонтных работ ресурсоснабжающая организация проведут дезинфекцию сооружений и сетей с последующим лабораторным контролем качества питьевой воды.

До получения результатов исследования жителям временно рекомендовано употреблять воду из кранов после кипячения.



