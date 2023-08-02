За день из захламленной Волгоградской области вывезли 1,6 тысяч тонн мусора

Экология 02.08.2023 17:14
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02.08.2023 17:14
За первый рабочий день новый регоператор «ЭкоЦентр» вывез свыше 1,6 тысячи тонн мусора. Такие данные, сообщает V102.RU, предоставил комитет природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства Волгоградкой области. При этом половина объема вывезенных отходов приходится на областной центр. В целом это на треть превышает среднесуточный объем.
По информации регоператора, в первый день в борьбе с мусорными завалами было задействовано порядка 150 машин в муниципальных образованиях, в Волгограде – 88 единиц техники.
– Первоочередная задача – освобождение заполненных доверху контейнеров от гниющих отходов, чтобы предоставить населению возможность бросать мусорные пакеты в тару и не увеличивать свалочные очаги, — прокомментировал руководитель волгоградского подразделения «ЭкоЦентр» Владимир Шило. – Параллельно решается вопрос с ликвидацией свалок.
А с сегодняшнего дня регоператор приступил не только к освобождению контейнеров, но и к зачистке свалок рядом с площадками с помощью тяжелой техники. Только в Волгограде дополнительно привлечены более 60 самосвалов и ломовозов. В планах на 2 августа – устранение более полусотни таких очагов. С каждым днем количество спецтехники, направленной на уборку областной столицы, будет увеличиваться и в итоге доведено до 200 единиц.
Объемы мусорных завалов, оставшихся после лишения статуса регоператора ООО «Ситиматик-Волгоград», настолько велики, что экипажи водителей и грузчиков продолжают работать в усиленном режиме — в две смены.
Напомним, разработана и утверждена дорожная карта по устранению последствий ненадлежащего исполнения своих обязанностей ООО «Ситиматик-Волгоград», допущенных в период деятельности на территории Волгоградской области в статусе регионального оператора в сфере ТКО. По примерным подсчетам, на расчистку Волгограда и районов региона от мусора потребуется порядка месяца.
С региональным оператором продолжают взаимодействовать сотрудники органов исполнительной власти, муниципальных образований – поступающие от жителей сведения, а также результаты мониторинга оперативно обрабатываются для формирования или корректировки маршрутов.
Напомним, с 1 августа по вопросам обращения с отходами запущена горячая линия 230-230. Также действуют абонентские участки для населения и юридических лиц. В частности, первые абонентские участки открыты в Краснооктябрьском, Тракторозаводском и Красноармейском районах. Обратная связь возможна и через сайт компании - https://eco.clean-rf.ru.
На фото: контейнерные площадки до и после уборки нового регоператора - на ул. Двинская, 7 и на ул. Морозова, 7.
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