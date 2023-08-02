За день из захламленной Волгоградской области вывезли 1,6 тысяч тонн мусора





За первый рабочий день новый регоператор «ЭкоЦентр» вывез свыше 1,6 тысячи тонн мусора. Такие данные, сообщает V102.RU, предоставил комитет природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства Волгоградкой области. При этом половина объема вывезенных отходов приходится на областной центр. В целом это на треть превышает среднесуточный объем. За первый рабочий день новый регоператор «ЭкоЦентр» вывез свыше 1,6 тысячи тонн мусора. Такие данные, сообщает V102.RU, предоставил комитет природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства Волгоградкой области. При этом половина объема вывезенных отходов приходится на областной центр. В целом это на треть превышает среднесуточный объем.

По информации регоператора, в первый день в борьбе с мусорными завалами было задействовано порядка 150 машин в муниципальных образованиях, в Волгограде – 88 единиц техники. По информации регоператора, в первый день в борьбе с мусорными завалами было задействовано порядка 150 машин в муниципальных образованиях, в Волгограде – 88 единиц техники.

– Первоочередная задача – освобождение заполненных доверху контейнеров от гниющих отходов, чтобы предоставить населению возможность бросать мусорные пакеты в тару и не увеличивать свалочные очаги, — прокомментировал руководитель волгоградского подразделения «ЭкоЦентр» Владимир Шило. – Параллельно решается вопрос с ликвидацией свалок. – Первоочередная задача – освобождение заполненных доверху контейнеров от гниющих отходов, чтобы предоставить населению возможность бросать мусорные пакеты в тару и не увеличивать свалочные очаги, — прокомментировал руководитель волгоградского подразделения «ЭкоЦентр» Владимир Шило. – Параллельно решается вопрос с ликвидацией свалок.

А с сегодняшнего дня регоператор приступил не только к освобождению контейнеров, но и к зачистке свалок рядом с площадками с помощью тяжелой техники. Только в Волгограде дополнительно привлечены более 60 самосвалов и ломовозов. В планах на 2 августа – устранение более полусотни таких очагов. С каждым днем количество спецтехники, направленной на уборку областной столицы, будет увеличиваться и в итоге доведено до 200 единиц. А с сегодняшнего дня регоператор приступил не только к освобождению контейнеров, но и к зачистке свалок рядом с площадками с помощью тяжелой техники. Только в Волгограде дополнительно привлечены более 60 самосвалов и ломовозов. В планах на 2 августа – устранение более полусотни таких очагов. С каждым днем количество спецтехники, направленной на уборку областной столицы, будет увеличиваться и в итоге доведено до 200 единиц.

Объемы мусорных завалов, оставшихся после лишения статуса регоператора ООО «Ситиматик-Волгоград», настолько велики, что экипажи водителей и грузчиков продолжают работать в усиленном режиме — в две смены. Объемы мусорных завалов, оставшихся после лишения статуса регоператора ООО «Ситиматик-Волгоград», настолько велики, что экипажи водителей и грузчиков продолжают работать в усиленном режиме — в две смены.





Напомним, разработана и утверждена дорожная карта по устранению последствий ненадлежащего исполнения своих обязанностей ООО «Ситиматик-Волгоград», допущенных в период деятельности на территории Волгоградской области в статусе регионального оператора в сфере ТКО. По примерным подсчетам, на расчистку Волгограда и районов региона от мусора потребуется порядка месяца. Напомним, разработана и утверждена дорожная карта по устранению последствий ненадлежащего исполнения своих обязанностей ООО «Ситиматик-Волгоград», допущенных в период деятельности на территории Волгоградской области в статусе регионального оператора в сфере ТКО. По примерным подсчетам, на расчистку Волгограда и районов региона от мусора потребуется порядка месяца.

С региональным оператором продолжают взаимодействовать сотрудники органов исполнительной власти, муниципальных образований – поступающие от жителей сведения, а также результаты мониторинга оперативно обрабатываются для формирования или корректировки маршрутов.

Напомним, с 1 августа по вопросам обращения с отходами запущена горячая линия 230-230. Также действуют абонентские участки для населения и юридических лиц. В частности, первые абонентские участки открыты в Краснооктябрьском, Тракторозаводском и Красноармейском районах. Обратная связь возможна и через сайт компании - https://eco.clean-rf.ru. Напомним, с 1 августа по вопросам обращения с отходами запущена горячая линия 230-230. Также действуют абонентские участки для населения и юридических лиц. В частности, первые абонентские участки открыты в Краснооктябрьском, Тракторозаводском и Красноармейском районах. Обратная связь возможна и через сайт компании - https://eco.clean-rf.ru.

На фото: контейнерные площадки до и после уборки нового регоператора - на ул. Двинская, 7 и на ул. Морозова, 7.