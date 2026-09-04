Ираклий Манелов стал игроком «Ротора» на правах аренды

Волгоградский «Ротор» объявил о переходе полузащитника Ираклия Манелова. 23‑летний хавбек на правах аренды перешёл из калининградской «Балтики», соглашение рассчитано до конца сезона 2026/2027.

Воспитанник академии «Краснодара», прошёл последовательный путь через молодёжные и взрослые команды системы клуба. Дебютировав в ПФЛ в 2019 году за «Краснодар‑2», полузащитник уже в 2021 году провёл первые матчи в Первой Лиге, а спустя три месяца сыграл за основную команду в Российской Премьер‑Лиге.

В последние сезоны Ираклий набирал игровую практику в рамках арендных соглашений, выступая за «Торпедо», «Балтику» и тульский «Арсенал». Его статистика в Первой Лиге подчёркивает стабильность: 116 матчей, 13 забитых мячей и 8 результативных передач. В сезоне 2024/2025 футболист стал серебряным призёром Первой Лиги.

Среди других достижений полузащитника – серебряные медали молодёжного первенства России (2020/2021). Всего за карьеру Манелов провёл 194 игры, отметившись 28 голами и 17 результативными передачами.

В новом клубе рассчитывают, что игрок добавит центральной зоне вариативности и поможет команде опытом своих выступлений на разных уровнях российского футбола. Аренда до конца сезона 2026/2027 позволит клубу оценить потенциал футболиста в долгосрочной перспективе.

Александр Веселовский

Фото: ФК «Балтика»