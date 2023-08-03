Общество 03.08.2023 16:41
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03.08.2023 16:41
За 2 августа региональный оператор «ЭкоЦентр» вывез с контейнерных площадок Волгограда и муниципальных образований региона, а также в рамках ликвидации свалок, около 2 тысяч тонн отходов.
В вывозе мусора из контейнеров задействовано в муниципальных образованиях порядка 150 машин, в Волгограде 88 единиц техники, еще свыше 60 единиц тяжелой техники привлечено для ликвидации свалочных очагов, которые образованы рядом с контейнерными площадками. С каждым днем количество спецтехники, направленной на уборку областной столицы, увеличивается и в итоге будет доведено до 200 единиц.
Вчера ликвидировали более полусотни свалочных очагов в Дзержинском, Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Центральном районах города и в Городищенском районе. Сегодня работа по ликвидации свалок продолжаются в этих же районах. В список по ликвидации свалок сегодня попал адрес, на который пришелся пик обращений от жителей – огромная гора мусора поглотила контейнеры по ул. Хользунова, 126 в Краснооктябрьском районе и разрослась на 30 метров, закрывая проезжую часть. На ее уборку потребовалось свыше 4 часов.
Напомним, экипажи водителей и грузчиков продолжают работать в усиленном режиме — в две смены. Региональный оператор просит жителей набраться терпения, спецтехника доедет до каждой контейнерной площадки и до каждого дома. Количество мусоровозов более, чем достаточно. Но, учитывая, что контейнеры приходится буквально откапывать от мусора, время на расчистку одной контейнерной площадки занимает вместо обычных 3-5 минут до нескольких часов.
С 1 августа по вопросам обращения с отходами запущена горячая линия 230-230. Также действуют абонентские участки для населения и юридических лиц в Красноармейском, Краснооктябрьском, Тракторозаводском районах города, а также в городах Волжский, Камышин, Урюпинск.
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