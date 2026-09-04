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«Серая» зарплата лишает пенсии и соцзащиты: замруководителя УФНС рассказала волгоградцам, чем опасна работа в теневой зоне

Экономика 04.09.2026 14:15
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04.09.2026 14:15


Проблема нелегальной занятости и «серых» зарплат остается одной из самых острых в сфере трудовых отношений. В интервью ИА «Высота 102» заместитель руководителя УФНС России по Волгоградской области Ольга Зинина рассказала, почему легализация доходов важна не только для государства, но и для каждого гражданина, какие риски несут «серые» схемы для работников и работодателей, а также как налоговая служба борется с теневой занятостью.

Что такое легализация доходов и зачем она нужна

По словам замруководителя УФНС, в контексте трудовых отношений легализация доходов – это официальное отражение в отчетности фактически выплаченной заработной платы, с которой платятся налоги и страховые взносы:

– Именно эти платежи становятся источником бюджетных доходов и направляются на социальную сферу (образование, здравоохранение, меры поддержки), науку, обеспечение правопорядка, национальной безопасности и обороны.

Для граждан легализация доходов – основа социальной защищенности:

– Только с официальных выплат формируются пенсионные права, оплачиваются больничные, декретные, обеспечивается защита в спорах с работодателем, доступ к кредитам и право на налоговые вычеты, – напоминает Ольга Зинина. 

Риски неофициального трудоустройства: что теряет работник

Работники, которые соглашаются на неофициальную занятость, автоматически идут на риски: 

– Помимо потери стажа и меньшей пенсии, человек лишается целого пакета гарантий: оплачиваемого отпуска, выплат при увольнении или сокращении, компенсаций при производственной травме, – говорит замруководителя волгоградского УФНС. – В конфликтной ситуации доказать что-либо без договора очень сложно. 

Ольга Зинина обращает также внимание на распространенные схемы обхода закона:

– Зачастую работодатель хитрит, подменяя трудовой договор гражданско-правовым или принуждая оформить самозанятость, суть отношений от этого не меняется, а гарантии исчезают.

«Белая» зарплата – это не просто про налоги, это еще и про реальную защиту прав работника. Специалист напоминает, чего именно закон требует от работодателя:

– Оформить трудовые отношения письменно (трудовой договор), вовремя платить зарплату, исчислять и перечислять НДФЛ и страховые взносы, сдавать достоверную отчетность.

По ее словам, когда бизнес работает «в белую», он не только защищает сотрудников, но и сам избегает проблем.

Чем рискует работодатель, уходя в «серую» зону

Замруководителя УФНС предупреждает волгоградцев: многие компании рассматривают «серую» зарплату как способ сэкономить, но на практике риски зачастую перевешивают предполагаемую выгоду:

– Во-первых, это юридическая ответственность – административные штрафы (ст. 5.27 КоАП РФ), а при крупных суммах – уголовная (ст. 199 УК РФ). Во-вторых, с 2025 года Роструд ведет реестр недобросовестных работодателей, попадание в него означает запрет на участие в госзакупках и лишение права на меры господдержки. 

Есть и другие негативные последствия:

– Помимо прямых финансовых потерь (доначисления, штрафы, пени), есть и репутационные риски, повышенная вероятность внеплановых проверок, возможные судебные иски со стороны работников. Кроме того, «серая» схема делает такого работодателя менее привлекательным для квалифицированных специалистов, что в итоге может сказаться на качестве услуг потребителям и дополнительным судебным спорам. 

Кроме того, обращает внимание Ольга Зинина, теневая занятость напрямую влияет на качество и безопасность услуг для обычных граждан:

– Персонал общепита может не проходить обязательные медосмотры, а в медицине и индустрии красоты услуги могут оказывать специалисты без должной квалификации, в сфере частного дошкольного и школьного образования могут быть устроены лица с сомнительным прошлым (в том числе уголовным) без должного уровня образования и квалификации. Тем самым теневая занятость ставит под угрозу здоровье и жизнь потребителей. 

Как налоговая служба борется с теневой занятостью

Налоговые органы проводят системный анализ показателей отчетности в рамках администрирования зарплатных налогов и сборов, выявляют «теневые» выплаты и схемы подмены трудовых отношений, в том числе на основании сведений, поступающих от граждан. 

– Особое внимание уделяется работодателям, выплачивающим заработную плату ниже МРОТ либо существенно ниже среднеотраслевого уровня, – говорит Ольга Зинина. 

Сотрудники волгоградского УФНС участвуют в межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. Ольга Зинина приводит конкретные результаты работы за последние полтора года:

– Порядка 7 тыс. работодателей повысили уровень оплаты труда своим сотрудникам, сумма дополнительных начислений превысила 1 млрд. рублей. В рамках налоговых проверок и адресной работы с налогоплательщиками (в том числе по обращениям граждан) в бюджет дополнительно поступило свыше 800 млн. руб., порядка 700 сотрудников были легализованы, за них теперь идут отчисления в Пенсионный фонд и формируется страховой стаж. 

Что делать гражданам, чтобы не стать жертвой нелегальной занятости 

В завершение замруководителя УФНС России по Волгоградской области дала практические советы читателям ИА «Высота 102»:

– Прежде всего не соглашайтесь на работу без оформления трудового договора, либо на подмену трудовых отношений иными формами сотрудничества. Еще до трудоустройства стоит проверить работодателя, изучить отзывы, открытые сведения о нем. После выхода на работу можно удостовериться в его добросовестности с помощью «Личного кабинета налогоплательщика» на сайте ФНС в разделе «Доходы» – «Сведения о доходах» – «Налоговые агенты» –  «Доход от налоговых агентов». Там отражаются сведения об отчислениях по мере представления отчетности в налоговый орган. Настаивайте на оформлении официального договора сразу и отказывайтесь от услуг компаний с признаками теневого бизнеса, это защитит ваши права и пенсионные гарантии.

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