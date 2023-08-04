«ЭкоЦентр» ежедневно принимает по 1000 звонков от волгоградцев

Новый региональный оператор по обращению с отходами в Волгоградской области принял тысячи жалоб на неудовлетворительное состояние мусорных площадок. Все сообщения, уточняют в ООО «ЭкоЦентр», поступили на телефон «горячей линии».

В общей сложности с 1 августа на телефон 230-230 (доступен ежедневно без выходных с 8-00 до 20-00) поступило 3160 звонков.

– В числе самых популярных тем — ликвидация свалочных очагов, которые остались от прежнего оператора, внесение изменений в лицевой счет, – сообщили в «ЭкоЦентре». – Также жителей интересует вопрос, необходимо ли им заключать прямой договор с «ЭкоЦентром». Представители бизнеса уточняют у операторов, какой пакет документов необходим для заключения договора на вывоз твердых коммунальных отходов.

Ежедневно в кол-центре на звонки отвечают 20 сотрудников. Они не только принимают входящие звонки, но и перезванивают по пропущенным, предоставляют обратную связь.

– Все поступившие сообщения берутся на карандаш. При этом стоит отметить, что большинство свалочных очагов, о которых поступают сигналы, уже находятся в плане регионального оператора. В случае выявления новых — маршруты корректируются, – уверяют в компании, сменившей не справившийся в обязанностями «Ситиматик-Волгоград».

Что касается, уборки отходов, за которую «ЭкоЦентр» взялся 1 августа, то на сегодня в Волгоградской области вывезено, по последним данным, с площадок порядка 6 тысяч тонн отходов. Третий день бригады продолжают работать в две смены. В авральном режиме, по примерным оценкам, наследство «Ситиматика» в регионе будут разгребать еще на протяжении месяца.

Напомним, что жителям многоквартирных домов и частного сектора не нужно заключать договор с регоператором – услуга предоставляется в рамках договора публичной оферты. Перезаключать договоры необходимо только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Для взаимодействия с волгоградцами в областном центре с 1 августа работают три абонентских участка:

Красноармейский район - бульвар Энгельса 26 А;

Тракторозаводский район - ул. Ополченская, 6;

Краснооктябрьский район - пр. Ленина, 88).

Офисы для приема посетителей действуют также в Волжском, Урюпинске и Камышине. В ближайшее время для удобства посетителей будут открыты дополнительные абонотделы на других территориях.