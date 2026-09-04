



В Волгоградской области уже привыкли, что идеи, рожденные на фестивале #ТриЧетыре, превращаются в реальные городские проекты. Но пятый юбилейный фестиваль, как сообщало ранее ИА «Высота 102», не состоится – по инициативе губернатора Андрея Бочарова его перенесли на следующий год. О том, что стоит за этим непростым решением, высказался политолог, президент Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков.

Напомним, что отмену фестиваля Андрей Бочаров объяснил проведением специальной военной операции и необходимостью солидарной поддержки военнослужащих, защищающих интересы России.

Оценивая принятое Бочаровым решение об отмене фестиваля, эксперт напоминает, что для волгоградского губернатора #ТриЧетыре, объединявший ежегодно сотни представителей молодежи из регионов России, в том числе и новых, – в определенном смысле его личное детище. А значит, решение это наверняка далось непросто.

– Недавно я писал о том, как в Волгоградской области решения, предложенные молодежью на фестивале #ТриЧетыре, превращаются в реальные городские проекты. Один из примеров – открытый в Волгограде сквер имени Станислава Говорухина. Тогда Андрей Бочаров собирался продолжить этот разговор с молодыми людьми уже на пятом фестивале. Но фестиваль перенесен на 2027 год. Причем инициатором этого непростого решения стал сам губернатор, для которого фест – во многом собственное детище.

На первый взгляд два решения противоречат друг другу. Еще вчера власть готовилась к большому молодежному событию, а сегодня отказывается от праздника. На самом деле, это две стороны одной управленческой модели. В спокойное время нужно создавать новые общественные пространства, проводить фестивали и давать молодежи возможность влиять на развитие региона. В сложное время – уметь пересматривать планы и честно объяснять людям, почему изменились приоритеты.

Бочаров не стал делать вид, что никаких проблем нет. Он прямо сказал о пострадавших и потерях, перебоях с бензином, снижении скорости и качества интернета и мобильной связи. Для современной российской власти такая интонация важна сама по себе. Доверие появляется не тогда, когда чиновник уверяет, что все прекрасно, а тогда, когда он признает сложности и показывает, что собирается с ними делать.

Причина трудностей, с которыми сегодня сталкиваются волгоградцы, говорит политолог, никак не связана с самим регионом. Волгоградская обалсть ощущает на себе последствия внешнего давления и угроз безопасности. Однако, подчеркивает эксперт, это не снимает с Бочарова ответственности.

– Ответственности не снимает, но меняет ее содержание. Он [Бочаров] не может отменить внешние обстоятельства, зато обязан правильно на них реагировать, распределять ресурсы и не пускать людям пыль в глаза. Бочарову как бывшему военному и как Герою России не привыкать вызывать огонь на себя. Особенно если он уверен, что в данный момент поступает правильно. И здесь есть важный акцент – одновременно в регионе принято решение об увеличении выплат контрактникам. Судя по первым комментариям в социальных сетях, значительная часть жителей это понимает и поддерживает. Люди одобряют даже не сам факт отказа от праздника, а расстановку приоритетов. Это говорит о том, что губернатор чувствует общественные настроения точнее многих аналитиков.

При этом, отмечает Гращенков, развитие Волгоградской области никто не ставит на паузу.

– Продолжаются инфраструктурные проекты, благоустройство, работа в муниципалитетах. Бочаров ездит по районам, встречается с жителями и сохраняет диалог с молодежью. Перенос одного мероприятия не означает отказа от молодежной политики, тем более что сам фестиваль не закрыт, а перенесен на следующий год. Политически это тоже важный сигнал. Поддержку обеспечивает не количество салютов и концертов, а способность власти отличать важное от второстепенного. Честность в оценке ситуации, готовность принимать непопулярные решения и продолжение реальной работы формируют личный капитал Бочарова. А вместе с ним - доверие к «Единой России», список которой он возглавляет на выборах в Госдуму. Иногда сильная власть проявляется не в умении устроить большой праздник, а в способности вовремя от него отказаться.



