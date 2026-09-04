Жители Камышина собрали около 400 подписей с просьбой разобраться в ситуации, связанной с закрытием кафе «ЕвроАзия» и домашним арестом владельца точки общепита. Петицию с подписями в защиту предпринимателя они вручили на личном приеме уполномоченного по правам предпринимателей Волгоградской области Татьяны Устиновой.

- Все доводы, изложенные в обращении, будут тщательно изучены и получат объективную оценку, - резюмировала омбудсмен после встречи в соцсетях.

Напомним, в начале лета после посещения кафе «ЕвроАзия» в Камышине и употребления в пищу роллов некоторые горожане почувствовали себя плохо и обратились за медпомощью. По данным Роспотребнадзора, отравление получили 33 человека , также у некоторых был диагностирован сальмонеллез.

После произошедшего в кафе нагрянули проверяющие, которые выявили нарушения санитарных правил в заведении общепита. Деятельность кафе временно приостановили. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В отношении шеф-повара Станислава Кима была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

При этом его родные в разговоре с корреспондентом V102.RU утверждали, что якобы сальмонеллу нашли в блюдах, которые не употребляли отравившиеся. Кроме того, они ставили под сомнение факт заражения несовершеннолетних.