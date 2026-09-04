Ливни с градом обрушатся на Волгоградскую область 4 сентября

В отдельных районах Волгоградской области сегодня, 4 сентября, ожидается комплекс неблагоприятных природных явлений. Штормовое предупреждение объявили в МЧС. По данным ведомства, в период с 14:30 до 16:30 ч. и до конца суток 4 сентября, а также ночью и утром 5 сентября на регион обрушатся дожди, ливни с грозами, градом и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.
Ранее, напомним, сообщалось, что синоптики прогнозируют в регионе дождливые выходные после длительной засухи.
Ухудшение погодных условий ожидается и в соседних с Волгоградской областью регионах. Так, по данным ИА «СарИнформ» в конце текущей недели и в начале следующей на погоду в Саратовской области будет влиять активный атлантический циклон. 5-7 сентября в регионе ожидаются кратковременные дожди, ливни и грозы.