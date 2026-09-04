Ливни с градом обрушатся на Волгоградскую область 4 сентября

В отдельных районах Волгоградской области сегодня, 4 сентября, ожидается комплекс неблагоприятных природных явлений. Штормовое предупреждение объявили в МЧС. По данным ведомства, в период с 14:30 до 16:30 ч. и до конца суток 4 сентября, а также ночью и утром 5 сентября на регион обрушатся дожди, ливни с грозами, градом и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.