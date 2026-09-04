«Выход 31» защитит волгоградских подростков от вербовщиков в Сети

В противовес участившимся попыткам склонить российских подростков к совершению поджогов, подрывов и других противоправных действий появился «Выход 31». Этот информационно-просветительский проект создан для того, чтобы помочь несовершеннолетним, которых заставляют совершить такое преступление, сообщили в администрации Волгоградской области.

В названии проекта используется цифра 31 – это статья в УК РФ (Добровольный отказ от преступления). Российское законодательство дает шанс избежать ответственности при добровольном отказе от преступления, а проект «Выход 31» подробно рассказывает, как этим шансом воспользоваться.

Как правило, вербовщики вовлекают подростков обещаниями легкого заработка или действуют радикально, заставляя угрозами что-либо поджечь, подорвать или сфотографировать для них.

Портал выход31.рф подробно рассказывает, как распознать вербовщика и не попасть в его изощренную ловушку. Здесь собраны самые распространенные схемы мошенников, используемые ими фразы. Дана подробная информация о том, что делать, если переписка уже началась и было получено задание. «Выход 31» рассказывает, как прервать такой контакт и что делать дальше, чтобы избежать беды и получить помощь.

Фото: выход31.рф