Административный штраф, вынесенный жителю Волгограда за непристегнутый ремень безопасности в очереди на заправку, отменят. Об этом сообщила сегодня, 4 сентября, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, такое решение принято руководством Госавтоинспекции ГУ МВД России по Волгоградской области.

– С учетом малозначительности совершенного правонарушения вынесенный административный штраф в ближайшее время будет отменен, – заявила Волк. – В случае обращения граждан, в отношении которых вынесены постановления об аналогичных правонарушениях, зафиксированных средствами фото- и видеофиксации в Волгоградской области, постановления будут также отменены.

Напомним, что в Волгоградской области в последние дни очереди на заправки бьют рекорды. Автомобилисты вынуждены караулить бензин у АЗС по несколько часов. Предприимчивые граждане стали продавать места в километровых очередях. В комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области сегодня сообщили, что в ситуации с поставками топлива наметилась позитивная динамика и в течение недели заработают новые каналы поставок бензина в регион.