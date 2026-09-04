Главное

В Волгоградской области до 3,4 млн увеличили выплаты за контракт с Минобороны Бочаров отменил фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде из-за СВО «С вертолета выгружали тела»: волгоградцы стали очевидцами катастрофы с паромом на Кипре Площадь с точной копией сталинградского фонтана открыл Бочаров в Волгограде Двойная угроза ВСУ в Волгоградской области: все, что известно о тревожной ночи 24 августа

Актуально

Новое сердце города: Привокзальная площадь стала точкой притяжения волгоградцев – фото

Думал, это зависть, а Волгоград не простил. Что известно о задержании и самом блогере Коваленко

«Это наша земля»: матери участников СВО отбили в суде Волгограда паи у «новых фермеров»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Украина всю ночь атаковала Сочи: горит НПЗ, повреждены дома
Минувшей ночью курортный город Сочи и прилегающая Федеральная территория Сириус подверглись массированной атаке со стороны киевского режима. Режим беспилотной опасности был объявлен в 00:39 и действовал до 07:30 утра. Все...
Федеральные новости
 Путин на примере ростовских яблок оценил цены на продукты в регионах
Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, затронул проблему разницы в ценах на продукты в разных регионах страны. В качестве наглядного примера, сообщает Привет-Ростов, глава...
Общество

МВД: Волгоградцам отменят штрафы за непристегнутый ремень в очередях к АЗС

Общество 04.09.2026 17:34
0
04.09.2026 17:34


Административный штраф, вынесенный жителю Волгограда за непристегнутый ремень безопасности в очереди на заправку, отменят. Об этом сообщила сегодня, 4 сентября, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, такое решение принято руководством Госавтоинспекции ГУ МВД России по Волгоградской области.

– С учетом малозначительности совершенного правонарушения вынесенный административный штраф в ближайшее время будет отменен, – заявила Волк. – В случае обращения граждан, в отношении которых вынесены постановления об аналогичных правонарушениях, зафиксированных средствами фото- и видеофиксации в Волгоградской области, постановления будут также отменены.

Напомним, что в Волгоградской области в последние дни очереди на заправки бьют рекорды. Автомобилисты вынуждены караулить бензин у АЗС по несколько часов. Предприимчивые граждане стали продавать места в километровых очередях. В комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области сегодня сообщили, что в ситуации с поставками топлива наметилась позитивная динамика и в течение недели заработают новые каналы поставок бензина в регион. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
04.09.2026 19:09
Общество 04.09.2026 19:09
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2026 18:03
Общество 04.09.2026 18:03
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2026 17:34
Общество 04.09.2026 17:34
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2026 17:34
Общество 04.09.2026 17:34
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2026 16:51
Общество 04.09.2026 16:51
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2026 15:56
Общество 04.09.2026 15:56
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2026 15:14
Общество 04.09.2026 15:14
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2026 14:44
Общество 04.09.2026 14:44
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2026 14:29
Общество 04.09.2026 14:29
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2026 14:20
Общество 04.09.2026 14:20
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2026 14:17
Общество 04.09.2026 14:17
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2026 13:29
Общество 04.09.2026 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2026 11:07
Общество 04.09.2026 11:07
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2026 10:33
Общество 04.09.2026 10:33
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2026 09:58
Общество 04.09.2026 09:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:09
В центре Волгограда 6 сентября ограничат движение из-за забегаСмотреть фотографии
18:03
«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под СталинградомСмотреть фотографии
17:34
Клещи покусали на природе 20 волгоградцевСмотреть фотографии
17:34
МВД: Волгоградцам отменят штрафы за непристегнутый ремень в очередях к АЗССмотреть фотографии
16:51
Саперы подорвали затаившуюся в сталинградской земле авиабомбуСмотреть фотографии
15:56
Власти обещают за неделю наладить поставки бензина в Волгоград по новым каналамСмотреть фотографии
15:14
Волгоградцам рассказали о правилах гигиены в период отключения водыСмотреть фотографии
14:44
«Весь город – в окопах»: жители Котово почти неделю выживают без водыСмотреть фотографии
14:29
Жители Камышина попросили бизнес-омбудсмена разобраться с отравлением в кафе «ЕвроАзия»Смотреть фотографии
14:20
«Выход 31» защитит волгоградских подростков от вербовщиков в СетиСмотреть фотографии
14:17
Ливни с градом обрушатся на Волгоградскую область 4 сентябряСмотреть фотографии
14:15
«Серая» зарплата лишает пенсии и соцзащиты: замруководителя УФНС рассказала волгоградцам, чем опасна работа в теневой зонеСмотреть фотографии
13:32
«Не стал делать вид, что нет проблем»: политолог – об отмене Бочаровым фестиваля #ТриЧетыреСмотреть фотографии
13:29
Врачи спасли волгоградца с гигантской аневризмой в пахуСмотреть фотографии
13:03
Ираклий Манелов стал игроком «Ротора» на правах арендыСмотреть фотографии
12:29
На «автомате»: что изменилось в отношениях волгоградцев с ФНС с 1 августаСмотреть фотографии
11:56
Склады, суда и электроподстанция: ВС РФ нанесли новый удар по объектам на УкраинеСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде у отца с сыном за долги арестовали 9 самосваловСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде паника в троллейбусе после ДТП с пострадавшими попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:58
Украина всю ночь атаковала Сочи: горит НПЗ, повреждены домаСмотреть фотографии
10:50
Оборот волгоградских компаний вырос до 1,6 трлн рублейСмотреть фотографии
10:49
Путин на примере ростовских яблок оценил цены на продукты в регионахСмотреть фотографии
10:42
В Волгограде коммерсанта отдали под суд за невыплату зарплатыСмотреть фотографии
10:33
Легендарные сорта томатов апробировали на опытном поле ВолГАУСмотреть фотографии
09:58
В центре Волгограда образовались заторы из-за бензиновых очередейСмотреть фотографииCмотреть видео
09:58
В Волгограде все готово к старту работ на сетях после отключения водыСмотреть фотографииCмотреть видео
09:47
Неравнодушные волгоградцы спасают редкую птицу с оторванным крыломСмотреть фотографии
09:13
«Шинник» - «Ротор»: битва за 6 очков в ЯрославлеСмотреть фотографии
08:52
Вражеские БПЛА сбиты в Волгоградской области 4 сентябряСмотреть фотографии
08:31
Под Волгоградом в сельской школе открыли Парту Героя в честь Дмитрия ПоливинаСмотреть фотографии
 