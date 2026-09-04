«Весь город – в окопах»: жители Котово почти неделю выживают без воды





Жители Котово Волгоградской области вот уже почти неделю вынуждены выживать в экстремальных условиях из-за отсутствия воды. Как рассказала ИА «Высота 102» Александра, проживающая на пятом этаже в одном из домов по улицы Победа, некоторые улицы превратились в перекопанные траншеи из-за новых порывов. Бригады работают чуть ли не круглосуточно – ликвидируют одну аварию, как тут же «рвется» в другом месте.



- На улицах Победы, Чапаева, Коммунистическая пройти невозможно – все как в окопах, по дорожкам текут ручьи. Накануне вечером воду дали на некоторое время – в нашей квартире она шла тоненькой струйкой и несколько часов мы набирали все емкости, которые были в доме. Сегодня ее снова нет и, когда появится, никто не может сказать, - поделилась женщина.

Все эти дни в ход шла вода, которую предусмотрительно запасают жители Котово, измученные постоянными авариями на сетях.

- У нас каждая квартира – как склад. Вода в бутылках стоит везде, вот на такие случаи. Но, конечно, ее не хватает на все нужды. В нашем подъезде живет многодетная семья. Я даже не представляю, как они детей в школу собирали, ведь 1 сентября город был уже без воды. Это уже, кстати, второе «немытое» начало учебного года. В позапрошлом году тоже была такая ситуация, - продолжает собеседница.



По словам женщины, на этот раз ситуация с подвозом воды в Котово лучше, чем было раньше.

- Заявки в водоканале принимают, воду привозят, как техническую, так и питьевую, - говорит Александра. – Но проблема в том, что пожилые люди на верхние этажи много ее не натаскают. Особенно страдают пенсионеры и семьи, где есть лежачие больные. Да что там говорить, сколько воды надо только на туалеты!

Напомним, в Котово В Котово Волгоградской области 1 сентября был введен режим повышенной готовности из-за повреждения сети холодного водоснабжения на трубе диаметром 500 мм.



При этом первая авария на водопроводе в черте города произошла еще 30 августа. После ее устранения стали рваться трубы в других местах. Родителям пришлось собирать детей в школу в таких экстремальных условиях. Власти Котово заявили о подвозе технической и питьевой воды по заявкам горожан в МУП «Котовский водоканал» и о работе аварийных бригад на местах порывов. Также водовозки приезжают к детским садам и школам.