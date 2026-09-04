Ситуация с обеспечением автомобильным топливом в Волгоградской области остается непростой. Однако принятые федеральными и региональными властями меры во взаимодействии с топливными компаниями постепенно дают результат. Так в конце рабочей недели в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской областиохарактеризовали состояние дел в этой сфере.

- Наметилась позитивная динамика в поступлении топлива в регион, что в дальнейшем приведет к улучшению ситуации на заправках, - заверили в ведомстве.

Топливные компании региона завершили корректировку логистики. Ежедневно, по данным чиновников, в течение недели будут наращиваться объемы поступлений топлива на АЗС Волгоградской области по новым каналам поставок, добавили в облкомторге.

Облкомторг и ТЭК совместно с оперштабом и УФАС по Волгоградской области ежедневно мониторит ситуацию с бензином на территории региона и делает все возможное для обеспечения потребителей топливом, балансировки рынка и стабилизации ситуации, заверили в ведомстве.