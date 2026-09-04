Врачи спасли волгоградца с гигантской аневризмой в паху

В отделение сосудистой хирургии Волгоградской областной клинической больницы №1 пенсионер поступил с жалобами на увеличивающееся пульсирующее образование в паховой области. 13 лет назад в одной из больниц Ленинградской области ему экстренно делали операцию по поводу разрыва брюшного отдела аорты. Тогда было выполнено аортобедренное бифуркационное протезирование этого крупного сосуда.