Врачи спасли волгоградца с гигантской аневризмой в паху

Медики Волгоградской областной клинической больницы №1 спасли жизнь 70-летнего пациента, у которого при обследовании обнаружилась 20-сантиметровая аневризма.
В отделение сосудистой хирургии Волгоградской областной клинической больницы №1 пенсионер поступил с жалобами на увеличивающееся пульсирующее образование в паховой области. 13 лет назад в одной из больниц Ленинградской области ему экстренно делали операцию по поводу разрыва брюшного отдела аорты. Тогда было выполнено аортобедренное бифуркационное протезирование этого крупного сосуда.
При более тщательном обследовании выяснилось, что в месте соединения протеза с собственной артерией образовалась аневризма гигантских размеров, которая создавала реальную угрозу разрыва.
В ходе проведенной операции поврежденный участок протеза заместили синтетической заплатой. Благодаря этому удалось восстановить основной кровоток по крупным сосудам. И угроза разрыва аорты миновала.
Вовремя проведенная операция спасла жизнь пенсионеру. Он уже выписан в удовлетворительном состоянии.
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