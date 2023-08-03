В Волжском мужчина на остановке упал лицом вниз и умер

В Волжском Волгоградской области накануне утром на остановке нашли труп мужчины. Как стало известно V102.RU, 69-летний мужчина умер на глазах у пожилой женщины на улице Карла Маркса на остановке «Парк Гидростроителей».

— Организована процессуальная проверка, — прокомментировал V102.RU исполняющий обязанности руководителя следственного отдела по Волжскому СУ СКР по Волгоградской области Александр Минаев. — Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не установлено.

Как уточнил следователь СО по Волжскому Никита Сологуб, мужчина скончался на глазах у рядом сидящей пенсионерки, которая и вызвала скорую.

— Мужчина сидел на остановке рядом с ранее незнакомой ему пожилой женщиной. В один из моментов мужчина упал вниз лицом на брусчатку. Пенсионерка вызвала скорую, но врачи лишь констатировали смерть, — добавил следователь. — Скончавшийся местный житель. Предварительная причина смерти — инсульт.

Известно, что мужчина имел инвалидность и страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В последнее время жил один и жаловался на повышенное давление.

Фото: читатели ИА «Высота 102»

Читайте также:

В Волжском 8 марта на остановке нашли труп мужчины

Волгоградские общественники от ОНФ раскритиковали остановки-«бани»