Происшествия

В Волжском мужчина на остановке упал лицом вниз и умер

Происшествия 03.08.2023 09:50
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03.08.2023 09:50


В Волжском Волгоградской области накануне утром на остановке нашли труп мужчины. Как стало известно V102.RU, 69-летний мужчина умер на глазах у пожилой женщины на улице Карла Маркса на остановке «Парк Гидростроителей».  

— Организована процессуальная проверка, — прокомментировал V102.RU исполняющий обязанности руководителя следственного отдела по Волжскому СУ СКР по Волгоградской области Александр Минаев. — Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не установлено. 

Как уточнил следователь СО по Волжскому Никита Сологуб, мужчина скончался на глазах у рядом сидящей пенсионерки, которая и вызвала скорую.

— Мужчина сидел на остановке рядом с ранее незнакомой ему пожилой женщиной. В один из моментов мужчина упал вниз лицом на брусчатку. Пенсионерка вызвала скорую, но врачи лишь констатировали смерть, — добавил следователь. — Скончавшийся местный житель. Предварительная причина смерти — инсульт.  

Известно, что мужчина имел инвалидность и страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В последнее время жил один и жаловался на повышенное давление. 

Фото: читатели ИА «Высота 102» 

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