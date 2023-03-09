В Волжском 8 марта на остановке нашли труп мужчины

В Волжском Волгоградской области 8 марта обнаружен труп мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», пенсионер скончался на глазах у прохожих.

— В следственный отдел по городу Волжскому поступило сообщение об обнаружении на остановке общественного транспорта тела мужчины, скоропостижно скончавшегося в присутствии очевидцев, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Телесных повреждений не обнаружено. Признаки криминального характера смерти отсутствуют. Организована доследственная проверка.

В пресс-службе силового ведомства уточнили, что точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Происшествие произошло на остановке «Улица Волжской Военной Флотилии» недалеко от дома № 148 по улице Мира. Погибшему было 69 лет.

По некоторой информации, пенсионер имел проблемы с сердцем.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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