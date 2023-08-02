Рак груди выявили у волгоградки вопреки результатам УЗИ и маммографии

Здравоохранение 02.08.2023 20:41
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02.08.2023 20:41
В Волгоградской области врачам удалось на ранней стадии выявить рак у местной жительницы с отрицательными результатами УЗИ и маммографии на онкозаболевание. Как сообщили V102.RU в облздраве, женщина обратилась в Волжский филиал Волгоградского областного онкодиспансера с жалобами на периодический дискомфорт в молочной железе.
Ранее она проходила обследование по месту жительства, и онкопатологий у нее выявлено не было. Учитывая жалобы пациентки, специалисты диспансера провели маммографию с функцией томосинтеза, в результате которой делается послойное изображение молочных желез. Стандартная маммография является двумерной.
В результате в молочной железе пациентки нашли образование менее одного сантиметра, которое ранее на снимках в указанной области не определялось. Последующее исследование показало, что это образование является злокачественным.
- Благодаря современному оборудованию и опыту специалистов, заболевание удалось обнаружить на первой стадии, что делает возможным полное излечение от онкологии, - считают в облздраве.
В ведомстве напомнили, что в регионе продолжается обновление материально-технической базы областного онкодиспансера. В начале июля этого года для учреждения был закуплен и поставлен новый магнитно-резонансный томограф, который имеет обновленное программное обеспечение и предназначен для исследований всех систем организма, в том числе в области нейрохирургии. Также аппарат имеет специальные возможности для обработки результатов исследования молочной и предстательной желез. Технические параметры позволяют адаптировать технику для обследования детей, а также взрослых пациентов весом до 200 кг.
Фото: администрации Волгоградской области
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