В Кировском районе Волгограда ночью «Газель» протаранила стоявших на дороге участников массового ДТП. Как сообщает V102.RU, от удара мужчину на обочине перевернуло в воздухе.





— По предварительным данным, в 02.03 напротив дома № 147 по улице 64-ой Армии произошло столкновение трех автомобилей без пострадавших. После чего в 02.10 40-летний водитель за рулем автомобиля ГАЗ-3302, наехал на автомашину Renault Logan и 27-летнего мужчину, стоявшего на обочине, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском главке, в результате аварии 30-летнего водителя Renault и пешехода доставили в больницу.

Судя по кадрам видеозаписи момента ДТП, после столкновения трех автомобилей участники аварии стояли на островке безопасности рядом с машинами. В этот момент на них в буквальном смысле пошел на таран водитель «Газели». От удара одного из мужчин подбросило и перевернуло в воздухе.

Как стало известно журналистам «Высоты 102», водитель ГАЗа был трезв. Сам водитель утверждает, что он просто не заметил людей и скопление автомобилей на полосе.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Читайте также:

В Волгограде Mercedes потерял «лицо» в ДТП на шоссе Авиаторов: видео

«Настоящее месиво»: в смертельное ДТП под Волгоградом попали два автомобиля из ХМАО

В Волгограде ночью мужчина бросился под колеса машины: видео