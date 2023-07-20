Происшествия 20.07.2023 10:30
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20.07.2023 10:30
Смертельная авария с участием двух транзитных автомобилей из Ханты-Мансийского автономного округа произошла на трассе в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП случилось около 6.20 на 562 км ФАД Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Дубовском районе.
- По предварительной информации, 64-летний водитель автомашины Chevrolet Cruze, двигаясь со стороны Камышина, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Kia Carnival, под управлением 53-летнего водителя, - сообщили в главке.
На месте происшествия от полученных травм скончался водитель Chevrolet. Пострадали пассажиры двух иномарок - это 58 летняя женщина и 39-летний мужчина.
На месте работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Движение осуществляется в штатном режиме.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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