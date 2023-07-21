Происшествия

В Волгограде Mercedes потерял «лицо» в ДТП на шоссе Авиаторов: видео

Происшествия 21.07.2023 14:38
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21.07.2023 14:38





Уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали аварию в Волгограде, в результате которой Mercedes лишился товарного вида по вине водителя, который хотел проехать на красный свет.
Как сообщили V102.RU  в региональном главке МВД, ДТП произошло в Дзержинском районе на пересечении шоссе Авиаторов с улицей Ленина и переулком Луговой.
На записи видно, как водитель Mercedes на красный сигнал светофора выезжает на шоссе со второстепенной дороги и получает удар от Chevrolet Niva, которая движется прямо. В результате Mercedes получает существенные повреждения, а Niva едет какое-то время дальше. О пострадавших в этом происшествии ничего не сообщается.   
На месте аварии работают экипажи городской Госавтоинспекции.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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