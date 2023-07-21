В Волгограде Mercedes потерял «лицо» в ДТП на шоссе Авиаторов: видео















Уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали аварию в Волгограде, в результате которой Mercedes лишился товарного вида по вине водителя, который хотел проехать на красный свет.

Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, ДТП произошло в Дзержинском районе на пересечении шоссе Авиаторов с улицей Ленина и переулком Луговой.

На записи видно, как водитель Mercedes на красный сигнал светофора выезжает на шоссе со второстепенной дороги и получает удар от Chevrolet Niva, которая движется прямо. В результате Mercedes получает существенные повреждения, а Niva едет какое-то время дальше. О пострадавших в этом происшествии ничего не сообщается.

На месте аварии работают экипажи городской Госавтоинспекции.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области



