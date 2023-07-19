Происшествия

В Волгограде ночью мужчина бросился под колеса машины: видео

Происшествия 19.07.2023 10:31
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19.07.2023 10:31


В Дзержинском районе Волгограда ночью примерно в 22.37 произошло ДТП с участием легковушки и пешехода. Как сообщает V102.RU, судя по кадрам видео, мужчина при приближении иномарка резко побежал наперерез транспорту. 



— По предварительной информации, 38-летний водитель за рулем автомашины Hyundai Solaris двигался по улице Землячки со стороны улицы Шекснинской в направлении проспекта имени Маршала Жукова, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Возле дома № 74А по улице Землячки водитель наехал на 48-летнего пешехода, переходившего дорогу в не установленном месте. 

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии пешехода доставили в больницу. Судя по кадрам видео, мужчина переходил дорогу и при приближении автомобиля резко побежал наперерез легковушке. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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