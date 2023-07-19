В Волгограде ночью мужчина бросился под колеса машины: видео

В Дзержинском районе Волгограда ночью примерно в 22.37 произошло ДТП с участием легковушки и пешехода. Как сообщает V102.RU, судя по кадрам видео, мужчина при приближении иномарка резко побежал наперерез транспорту.





— По предварительной информации, 38-летний водитель за рулем автомашины Hyundai Solaris двигался по улице Землячки со стороны улицы Шекснинской в направлении проспекта имени Маршала Жукова, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Возле дома № 74А по улице Землячки водитель наехал на 48-летнего пешехода, переходившего дорогу в не установленном месте.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии пешехода доставили в больницу. Судя по кадрам видео, мужчина переходил дорогу и при приближении автомобиля резко побежал наперерез легковушке.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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