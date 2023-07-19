Экология

«Порядок надо наводить»: в Волгограде Экосовет взял на контроль переходный период по мусору

Экология 19.07.2023 19:50
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19.07.2023 19:50


В Волгоградской областной думе состоялось заседание Экосовета, на котором обсуждались вопросы по наведению порядка с вывозом мусора в регионе. Как сообщает V102.RU, члены Экосовета обсудили принятые решения по нормализации «мусорной» проблемы. 

В заседании участвовали депутаты, экологи, ученые и общественные активисты. Перед ними держал ответ председатель облкомприроды Алексей Сивокоз. Ранее с критикой на бездействие «Ситиматика» выступил губернатор региона Андрей Бочаров, назвав сложившуюся с невывозом мусора ситуацию бардаком. К слову, только официально зарегистрировано более 4000 тысяч жалоб от жителей. 


На предыдущем заседании, 12 июля, Экосовет, выслушав мнения властей, правоохранительных органов, экспертов и общественников, а также проанализировав представленные данные, рекомендовал облкомприроды, инициировать процедуру лишения ООО «Ситиматик-Волгоград» статуса регоператора. Решение приняли незамедлительно, и оно вступило в силу 14 июля.

Согласно закону, временный статус регионального оператора присвоили ООО «ЭкоЦентр». Компания имеет необходимые мощности и опыт. К своим обязанностям организация приступит с 1 августа 2023 года. «ЭкоЦентр» рекомендован специально созданной комиссией из общественников, академиков РАН и экспертов в сфере ЖКХ. В течение года должен быть проведен конкурс, который определит, кто же займет место ответственного за чистоту на постоянной основе. 


В ходе сегодняшнего заседания Экосовета Алексей Сивокоз уточнил, что волгоградцам не нужно сейчас  перезаключать договоры с временным регоператором. Согласно постановлению российского правительства, тариф не будут менять до 1 июля 2024 года.

— В установленный переходный период ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами будет находиться на особом контроле общественности и Экосовета, — отметила председатель парламентского комитета по охране окружающей среды и природопользованию, руководитель Экологического совета при Волгоградской областной Думе Ирина Соловьева. — До 1 августа текущего года «Ситиматик-Волгоград» будет продолжать выполнять предусмотренные контрактом обязательства. Сегодня в режиме видео-конференц-связи мы заслушали информацию руководителей городов и районов области, которые подтвердили, что эта работа ведется в плановом режиме. 

Соловьева также акцентировала внимание, что сейчас еще не все бизнесмены заключили договоры на вывоз мусора, а новому регоператору предстоит активизировать этот процесс. Все это позволит пресечь деятельность нелегальных перевозчиков мусора и образование несанкционированных свалок. Помимо этого, немаловажно усилить разъяснительную работу с волгоградцами на тему важности раздельного сбора коммунальных, строительных и других видов отходов. 

— Иначе нам окончательно мусорную проблему не решить. Экосовет будет заниматься этой работой вместе с органами местного самоуправления. В целом на сегодняшнем заседании мы положительно оценили меры, предпринятые регионом для наведения порядка в сфере обращения с ТКО, работа ведется удовлетворительно, в соответствии с ранее озвученным планом и задачами, поставленными губернатором. Порядок надо наводить — мы обязаны обеспечить конституционное право наших граждан на благоприятную окружающую среду и защитить их здоровье, — резюмировала Ирина Соловьева. 

Напомним, что в Волгоградском регионе подписано соглашение с временным регоператором по обращению с ТКО. Представители ООО «Экоцентр» в ходе пресс-конференции ответили на вопросы журналистов и рассказали о своих планах. 

Фото: Волгоградская областная дума 

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