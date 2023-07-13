







В Волгоградской области запущена процедура лишения ООО «Ситиматик-Волгоград» статуса регионального оператора по обращению с ТКО. Параллельно обсуждаются варианты выбора новой компании, которая сможет оказывать качественные услуги в этой сфере. Об этом, как передает V102.RU, сообщил сегодня, 13 июля, журналистам председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Алексей Сивокоз.

- Процедура смены регионального оператора, а законодательством это предусмотрено, пройдет максимально безболезненно для жителей Волгоградской области, - заявил глава облкомприроды.

По его словам, законодательством предусмотрено два варианта смены регионального оператора. Первый - через конкурс, когда до выбора нового регионального оператора обязанности по вывозу мусора будет исполнять лишенная этого статуса компания, т.е в данном случае вывозить мусор до выбора нового регоператора придется ООО «Ситиматик-Волгоград».

В случае ухудшения экологической обстановки, а также если лишенная статуса регоператора компания не сможет выполнять свои обязанности по причине банкротства, то власти региона выберут временного регионального оператора, который будет осуществлять эти функции до проведения конкурса по выбору нового регоператора по обращению с ТКО.

- Мы за этим внимательно смотрим и, возможно, будет принято такое решение, - сообщил Сивокоз, имея ввиду заключение соглашения до конкурса с временным региональным оператором.

Кто может им стать, чиновник затруднился ответить, пояснив, что такой может быть любая компания из 177 действующих сейчас на этом рынке. Алексей Сивокоз также затруднился ответить на вопрос, кто будет новым региональным оператором.

- Повторюсь, что региональный оператор в любом случае будет определен по результатам конкурса, а какие компании захотят в нем участвовать - мне неизвестно, - сказал глава облкомприроды.

Алексей Сивокоз уточнил, что оплачивать за услугу по вывозу мусора по-прежнему нужно ООО «Ситиматик-Волгоград», так как эти обязанности с нее пока никто не снял.

Напомним, что 12 июля губернатор неожиданно посетил заседание Экосовета, где раскритиковал работу действующего регионального оператора по обращению с ТКО. Позже облкомприроды сообщило, что запускает процедуру лишения «Ситиматик-Волгоград» статуса регоператора.

В комитете тарифного регулирования Волгоградской области сегодня сообщили, что в отношении ООО «Ситиматик» запущена процедура лишения статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Соответствующий приказ принят областным комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии (приказ от 12.07.2023 № 985-ОД), в соответствии с которым данная организация лишается статуса с 14 июля 2023 года, но продолжает выполнять функции до выбора нового регионального оператора. - Для жителей в платежках ничего не изменится. В Волгоградской области продолжат применяться существующие на сегодняшний день тарифы, - сообщили в областном комитете тарифного регулирования. Пересмотр тарифов будет осуществлен по всей стране при издании соответствующего федерального акта. Новые тарифные решения в таком случае вступят в силу с 1 июля 2024 года.





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