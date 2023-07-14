РПН проверяет воздух после пожара у детского лагеря под Волгоградом

Экология 14.07.2023 17:55
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14.07.2023 17:55
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области проводит исследование атмосферного воздуха в зоне влияния пожара возле детского лагеря в Среднеахтубинском районе на ближайшую жилую застройку, передает V102.RU.
- Осуществлен выезд аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области» для отбора проб атмосферного воздуха с целью исследования на содержание веществ, свойственных процессу горения при ландшафтных пожарах территорий, - рассказали в управлении.
Чтобы не дышать продуктами горения, сотрудник и Роспотребнадзора рекомендуют держать закрытыми окна в жилых помещениях, а если это невозможно, то завешивать мокрой марлей или любым другим тонким полотном. При сильной задымленности они советуют пользоваться респираторами, марлевыми или медицинскими масками. При этом маски и повязки рекомендуется периодически смачивать в воде. Нужно избегать длительного пребывания на улице, чаще принимать прохладный душ, систематически полоскать горло и промывать нос.
Напомним, что сегодня, 14 июля, в Красном сельском поселении в районе хутора Заяр горел камыш и сухая растительность на площади 3 га. Из-за сильного задымления из лагеря «Орленок», который находится поблизости, вывезли 244 ребенка. Из них 12 детей с подозрением на отравление продуктами горения отправили в больницу, но после обследования отпустили домой, так как эти подозрения не подтвердились. Природный пожар ликвидировали в 16.30.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области
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